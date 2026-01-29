https://1prime.ru/20260129/samsung--867001262.html

Чистая прибыль Samsung Electronics выросла почти на треть в 2025 году

2026-01-29T11:51+0300

экономика

технологии

финансы

сеул

samsung

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics, приходящаяся на акционеров, за прошлый год увеличилась почти на треть и составила 44,261 триллиона вон (около 30 миллиардов долларов), говорится в сообщении компании. Выручка увеличилась на 10,88% по сравнению с 2024 годом, до 333,6 триллиона вон (226,4 миллиарда долларов), операционная прибыль - поднялась на 33,2%, до 43,6 триллиона вон (22,8 миллиарда долларов), также сообщает компания. В четвертом квартале чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, увеличилась на два с половиной раза год к году, до 19,29 триллиона вон (13 миллиардов долларов). Выручка за эти три отчетных месяца выросла на 23,8% в годовом выражении, до 93,83 триллиона вон (63,7 миллиарда долларов), а операционная прибыль - подскочила втрое раза год к году, до 20,07 триллиона вон (13,6 миллиарда долларов). Samsung ожидает, что сохраняющийся высокий спрос в области искусственного интеллекта будет способствовать формированию благоприятных рыночных условий во всей отрасли, так что подразделение компании в области средств хранения памяти будет отдавать предпочтение продукции с высокой прибылью для приложений с искусственным интеллектом. Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.

