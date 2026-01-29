Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков напомнил позицию Москвы по антироссийским санкциям - 29.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260129/sanktsii-867007971.html
Песков напомнил позицию Москвы по антироссийским санкциям
Песков напомнил позицию Москвы по антироссийским санкциям - 29.01.2026, ПРАЙМ
Песков напомнил позицию Москвы по антироссийским санкциям
Москва считает антироссийские санкции незаконными и неприемлемыми, это основа ее позиции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T13:35+0300
2026-01-29T14:03+0300
экономика
россия
москва
дмитрий песков
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867007648_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_496c75361e6519929678a490e5c3343f.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Москва считает антироссийские санкции незаконными и неприемлемыми, это основа ее позиции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вы знаете, что санкции мы считаем незаконными и неприемлемыми. Это основа нашей позиции", - сказал Песков журналистам.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867007648_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c9d5c1a2355ef57eb2e94d69720d07c5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, дмитрий песков, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Дмитрий Песков, санкции против РФ
13:35 29.01.2026 (обновлено: 14:03 29.01.2026)
 
Песков напомнил позицию Москвы по антироссийским санкциям

Песков: Москва считает антироссийские санкции незаконными и неприемлемыми

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Москва считает антироссийские санкции незаконными и неприемлемыми, это основа ее позиции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что санкции мы считаем незаконными и неприемлемыми. Это основа нашей позиции", - сказал Песков журналистам.
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВАДмитрий Песковсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала