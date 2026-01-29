https://1prime.ru/20260129/sanktsii-867007971.html
Песков напомнил позицию Москвы по антироссийским санкциям
Песков напомнил позицию Москвы по антироссийским санкциям
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Москва считает антироссийские санкции незаконными и неприемлемыми, это основа ее позиции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вы знаете, что санкции мы считаем незаконными и неприемлемыми. Это основа нашей позиции", - сказал Песков журналистам.
