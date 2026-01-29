В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты

https://1prime.ru/20260129/saratov-866994476.html
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. "Аэропорт Саратов ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
росавиация, бизнес, воздушный транспорт
