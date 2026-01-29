https://1prime.ru/20260129/saratov-866995164.html

В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты

2026-01-29T09:58+0300

бизнес

росавиация

воздушный транспорт

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Саратова (Гагарин), сообщила Росавиация. "Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

