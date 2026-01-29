https://1prime.ru/20260129/saratov-866995164.html
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты - 29.01.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Саратова (Гагарин), сообщила Росавиация. | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T09:58+0300
2026-01-29T09:58+0300
2026-01-29T09:58+0300
бизнес
росавиация
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861316613_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_52dd7b50f9564e193d5f4ce2300b9336.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Саратова (Гагарин), сообщила Росавиация. "Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861316613_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_98bec28bfbb987a06c0b52eb5fa5c784.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, росавиация, воздушный транспорт
Бизнес, Росавиация, Воздушный транспорт
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты
Росавиация сняла временные ограничения на полеты в аэропорту Саратова
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Саратова (Гагарин), сообщила Росавиация.
"Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.