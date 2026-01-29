Мосбиржа повысила границу ценового коридора акций "Селигдара"

https://1prime.ru/20260129/seligdar-866996872.html
2026-01-29T10:34+0300
2026-01-29T10:34+0300
2026-01-29T10:35+0300
экономика
рынок
бизнес
акции
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866523897_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_6a6d5d430687e284f9c3af1093c05bf4.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора дорожающих на 6,77% акций компании "Селигдар", следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 29.01.2026, 10-06 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 74,59) и диапазона оценки рыночных рисков (до 84,3972 руб., эквивалентно ставке 41,25 %) ценной бумаги SELG (Селигдар)", - говорится в сообщении. К 10.22 акции "Селигдара" дорожали на 6,77%, до 67,47 рубля. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
