Цена на серебро впервые поднялась выше 120 долларов

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро ускоряет темпы роста до 6% в четверг утром, показатель впервые находится выше отметки в 120 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 9.24 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 6% - до 120,28 доллара за унцию, минутами ранее показатель достигал рекордного уровня в 120,518 доллара.

