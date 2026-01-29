https://1prime.ru/20260129/serebro-866994188.html
Цена на серебро впервые поднялась выше 120 долларов
Цена на серебро впервые поднялась выше 120 долларов
2026-01-29T09:28+0300
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро ускоряет темпы роста до 6% в четверг утром, показатель впервые находится выше отметки в 120 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 9.24 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 6% - до 120,28 доллара за унцию, минутами ранее показатель достигал рекордного уровня в 120,518 доллара.
