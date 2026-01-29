https://1prime.ru/20260129/shatdaun-866997021.html
Белый дом и сенат близки к сделке для предотвращения шатдауна, пишет CNN
Белый дом и сенат близки к сделке для предотвращения шатдауна, пишет CNN
ВАШИНГТОН, 29 янв - ПРАЙМ. Белый дом и лидеры подконтрольного демократам сената США приблизились к соглашению, которое позволит избежать приостановки работы федерального правительства (именуемого как "шатдаун"), однако стороны продолжают согласовывать последние спорные моменты накануне истечения крайнего срока в пятницу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. По данным телеканала, администрация президента США Дональда Трампа готова пойти навстречу требованиям демократов и отделить финансирование министерства внутренней безопасности (DHS) от общего пакета бюджетных мер, чтобы получить дополнительное время для переговоров по политике развертывания сотрудников иммиграционной службы ICE по всей стране. Прорабатываемая договоренность предполагает финансирование остальных ведомств - включая министерства обороны, труда, транспорта, госдепартамент и министерство здравоохранения - до конца сентября. При этом финансирование DHS планируется продлить лишь временно, что позволит продолжить переговоры по вопросам деятельности ICE, отмечает CNN. Источники подчеркивают, что стороны пока не согласовали сроки продления финансирования DHS, и окончательное соглашение еще не достигнуто.
