https://1prime.ru/20260129/shatdaun-866997021.html

Белый дом и сенат близки к сделке для предотвращения шатдауна, пишет CNN

Белый дом и сенат близки к сделке для предотвращения шатдауна, пишет CNN - 29.01.2026, ПРАЙМ

Белый дом и сенат близки к сделке для предотвращения шатдауна, пишет CNN

Белый дом и лидеры подконтрольного демократам сената США приблизились к соглашению, которое позволит избежать приостановки работы федерального правительства... | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T10:41+0300

2026-01-29T10:41+0300

2026-01-29T10:41+0300

мировая экономика

сша

дональд трамп

ice

https://cdnn.1prime.ru/img/82944/65/829446522_0:29:3073:1757_1920x0_80_0_0_307a07b8f11ad65abcdb41e5786f729d.jpg

ВАШИНГТОН, 29 янв - ПРАЙМ. Белый дом и лидеры подконтрольного демократам сената США приблизились к соглашению, которое позволит избежать приостановки работы федерального правительства (именуемого как "шатдаун"), однако стороны продолжают согласовывать последние спорные моменты накануне истечения крайнего срока в пятницу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. По данным телеканала, администрация президента США Дональда Трампа готова пойти навстречу требованиям демократов и отделить финансирование министерства внутренней безопасности (DHS) от общего пакета бюджетных мер, чтобы получить дополнительное время для переговоров по политике развертывания сотрудников иммиграционной службы ICE по всей стране. Прорабатываемая договоренность предполагает финансирование остальных ведомств - включая министерства обороны, труда, транспорта, госдепартамент и министерство здравоохранения - до конца сентября. При этом финансирование DHS планируется продлить лишь временно, что позволит продолжить переговоры по вопросам деятельности ICE, отмечает CNN. Источники подчеркивают, что стороны пока не согласовали сроки продления финансирования DHS, и окончательное соглашение еще не достигнуто.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, дональд трамп, ice