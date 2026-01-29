Белый дом и сенат близки к сделке для предотвращения шатдауна, пишет CNN

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
мировая экономика
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 29 янв - ПРАЙМ. Белый дом и лидеры подконтрольного демократам сената США приблизились к соглашению, которое позволит избежать приостановки работы федерального правительства (именуемого как "шатдаун"), однако стороны продолжают согласовывать последние спорные моменты накануне истечения крайнего срока в пятницу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. По данным телеканала, администрация президента США Дональда Трампа готова пойти навстречу требованиям демократов и отделить финансирование министерства внутренней безопасности (DHS) от общего пакета бюджетных мер, чтобы получить дополнительное время для переговоров по политике развертывания сотрудников иммиграционной службы ICE по всей стране. Прорабатываемая договоренность предполагает финансирование остальных ведомств - включая министерства обороны, труда, транспорта, госдепартамент и министерство здравоохранения - до конца сентября. При этом финансирование DHS планируется продлить лишь временно, что позволит продолжить переговоры по вопросам деятельности ICE, отмечает CNN. Источники подчеркивают, что стороны пока не согласовали сроки продления финансирования DHS, и окончательное соглашение еще не достигнуто.
мировая экономика, сша, дональд трамп, ice
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, ICE
10:41 29.01.2026
 
© РИА Новости . Денис Ворошилов | Перейти в медиабанкЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Денис Ворошилов
ВАШИНГТОН, 29 янв - ПРАЙМ. Белый дом и лидеры подконтрольного демократам сената США приблизились к соглашению, которое позволит избежать приостановки работы федерального правительства (именуемого как "шатдаун"), однако стороны продолжают согласовывать последние спорные моменты накануне истечения крайнего срока в пятницу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
По данным телеканала, администрация президента США Дональда Трампа готова пойти навстречу требованиям демократов и отделить финансирование министерства внутренней безопасности (DHS) от общего пакета бюджетных мер, чтобы получить дополнительное время для переговоров по политике развертывания сотрудников иммиграционной службы ICE по всей стране.
Прорабатываемая договоренность предполагает финансирование остальных ведомств - включая министерства обороны, труда, транспорта, госдепартамент и министерство здравоохранения - до конца сентября. При этом финансирование DHS планируется продлить лишь временно, что позволит продолжить переговоры по вопросам деятельности ICE, отмечает CNN.
Источники подчеркивают, что стороны пока не согласовали сроки продления финансирования DHS, и окончательное соглашение еще не достигнуто.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
