Минпромторг предложил запустить биржевую торговлю шерстью - 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T11:19+0300
2026-01-29T11:19+0300
экономика
россия
финансы
рф
антон алиханов
минпромторг
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/08/863278423_0:451:2837:2047_1920x0_80_0_0_4fb9d357f9accda796ba66304eb31fdc.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Минпромторг РФ совместно с Минсельхозом предложил запустить биржевую торговлю шерстью для формирования более прозрачного рынка, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. "Чтобы сформировать более прозрачный рынок шерсти, мы предлагаем вместе с Минсельхозом запустить биржевую торговлю для формирования индикативной цены и консолидированных закупок и расширить систему агроагрегаторов для первичной сортировки и классировки шерсти, в том числе с поставкой уже стандартизированного сырья на торговую площадку", - сказал министр в рамках парламентских слушаний на тему "О развитии отраслей легкой промышленности в Российской Федерации".
рф
россия, финансы, рф, антон алиханов, минпромторг, минсельхоз
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг, Минсельхоз
11:19 29.01.2026
 
Минпромторг предложил запустить биржевую торговлю шерстью

Минпромторг предложил совместно с Минсельхозом запустить биржевую торговлю шерстью

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Стенд Минпромторга России. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Минпромторг РФ совместно с Минсельхозом предложил запустить биржевую торговлю шерстью для формирования более прозрачного рынка, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.
"Чтобы сформировать более прозрачный рынок шерсти, мы предлагаем вместе с Минсельхозом запустить биржевую торговлю для формирования индикативной цены и консолидированных закупок и расширить систему агроагрегаторов для первичной сортировки и классировки шерсти, в том числе с поставкой уже стандартизированного сырья на торговую площадку", - сказал министр в рамках парламентских слушаний на тему "О развитии отраслей легкой промышленности в Российской Федерации".
 
