Минпромторг предложил запустить биржевую торговлю шерстью
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Минпромторг РФ совместно с Минсельхозом предложил запустить биржевую торговлю шерстью для формирования более прозрачного рынка, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. "Чтобы сформировать более прозрачный рынок шерсти, мы предлагаем вместе с Минсельхозом запустить биржевую торговлю для формирования индикативной цены и консолидированных закупок и расширить систему агроагрегаторов для первичной сортировки и классировки шерсти, в том числе с поставкой уже стандартизированного сырья на торговую площадку", - сказал министр в рамках парламентских слушаний на тему "О развитии отраслей легкой промышленности в Российской Федерации".
