https://1prime.ru/20260129/shtraf-866999812.html

Суд оштрафовал Ozon за нарушение закона об иноагентах

Суд оштрафовал Ozon за нарушение закона об иноагентах - 29.01.2026, ПРАЙМ

Суд оштрафовал Ozon за нарушение закона об иноагентах

Пресненский районный суд Москвы на 200 тысяч рублей оштрафовал ООО "Интернет решения" (юрлицо Ozon) за нарушение иноагентского законодательства, сообщили РИА... | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T11:29+0300

2026-01-29T11:29+0300

2026-01-29T11:29+0300

бизнес

рф

москва

украина

ozon

нпо

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859707623_173:0:3113:1654_1920x0_80_0_0_a7942951017b3803e2147b15b47b260c.jpg

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Пресненский районный суд Москвы на 200 тысяч рублей оштрафовал ООО "Интернет решения" (юрлицо Ozon) за нарушение иноагентского законодательства, сообщили РИА Новости в суде. Согласно карточке дела на сайте суда, ООО "Интернет решения" в январе этого года назначено административное наказание по части 42 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законного предписания либо предупреждения органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации об иностранных агентах). "Назначено наказание в виде штрафа 200 тысяч рублей", - сказали в пресс-службе суда. "Ведомости" уточняют, что дело связано с неверной карточкой книги писателя Александра Гениса*, которая должна быть по закону соответствующим образом промаркирована. Минюст РФ включил Гениса* в реестр иностранных агентов 27 сентября 2024 года. По информации ведомства, Генис* распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее граждан. Он выступал против СВО на Украине, участвовал в создании материалов иностранного агента и нежелательной НПО. Живет за границей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

рф

москва

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рф, москва, украина, ozon, нпо