Суд оштрафовал Ozon за нарушение закона об иноагентах - 29.01.2026, ПРАЙМ
Суд оштрафовал Ozon за нарушение закона об иноагентах
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Пресненский районный суд Москвы на 200 тысяч рублей оштрафовал ООО "Интернет решения" (юрлицо Ozon) за нарушение иноагентского законодательства, сообщили РИА Новости в суде. Согласно карточке дела на сайте суда, ООО "Интернет решения" в январе этого года назначено административное наказание по части 42 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законного предписания либо предупреждения органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации об иностранных агентах). "Назначено наказание в виде штрафа 200 тысяч рублей", - сказали в пресс-службе суда. "Ведомости" уточняют, что дело связано с неверной карточкой книги писателя Александра Гениса*, которая должна быть по закону соответствующим образом промаркирована. Минюст РФ включил Гениса* в реестр иностранных агентов 27 сентября 2024 года. По информации ведомства, Генис* распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее граждан. Он выступал против СВО на Украине, участвовал в создании материалов иностранного агента и нежелательной НПО. Живет за границей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Пресненский районный суд Москвы на 200 тысяч рублей оштрафовал ООО "Интернет решения" (юрлицо Ozon) за нарушение иноагентского законодательства, сообщили РИА Новости в суде.
Согласно карточке дела на сайте суда, ООО "Интернет решения" в январе этого года назначено административное наказание по части 42 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законного предписания либо предупреждения органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации об иностранных агентах).
"Назначено наказание в виде штрафа 200 тысяч рублей", - сказали в пресс-службе суда.
"Ведомости" уточняют, что дело связано с неверной карточкой книги писателя Александра Гениса*, которая должна быть по закону соответствующим образом промаркирована.
Минюст РФ включил Гениса* в реестр иностранных агентов 27 сентября 2024 года. По информации ведомства, Генис* распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее граждан. Он выступал против СВО на Украине, участвовал в создании материалов иностранного агента и нежелательной НПО. Живет за границей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
 
