Песков рассказал о потенциале для сотрудничества России и Сирии

2026-01-29T13:20+0300

2026-01-29T13:20+0300

2026-01-29T13:54+0300

экономика

россия

мировая экономика

сирия

рф

дмитрий песков

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Россия и Сирия имеют широкий потенциал для сотрудничества в торгово-экономической сфере, заинтересованность обоюдная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они (переговоры - ред.) были посвящены двусторонним торгово-экономическим отношениям, развитию этих отношений, потенциал достаточно широкий и заинтересованность обоюдная", - сказал Песков журналистам.

сирия

рф

2026

россия, мировая экономика, сирия, рф, дмитрий песков