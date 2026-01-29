https://1prime.ru/20260129/siriya-867007140.html
Песков рассказал о потенциале для сотрудничества России и Сирии
Песков рассказал о потенциале для сотрудничества России и Сирии - 29.01.2026, ПРАЙМ
Песков рассказал о потенциале для сотрудничества России и Сирии
Россия и Сирия имеют широкий потенциал для сотрудничества в торгово-экономической сфере, заинтересованность обоюдная, заявил пресс-секретарь президента РФ... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T13:20+0300
2026-01-29T13:20+0300
2026-01-29T13:54+0300
экономика
россия
мировая экономика
сирия
рф
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799732_0:152:3097:1894_1920x0_80_0_0_d3b734f01c44a5d8214902d0613ee397.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Россия и Сирия имеют широкий потенциал для сотрудничества в торгово-экономической сфере, заинтересованность обоюдная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они (переговоры - ред.) были посвящены двусторонним торгово-экономическим отношениям, развитию этих отношений, потенциал достаточно широкий и заинтересованность обоюдная", - сказал Песков журналистам.
сирия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799732_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_c55451dc814a8bea9d30196215e18fb9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сирия, рф, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, СИРИЯ, РФ, Дмитрий Песков
Песков рассказал о потенциале для сотрудничества России и Сирии
Песков: РФ и Сирия имеют широкий потенциал для торгово-экономического сотрудничества