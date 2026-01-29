https://1prime.ru/20260129/ssha-866985529.html
США поддерживают отмену ограничений на торговлю с Центральной Азией
США поддерживают отмену ограничений на торговлю с Центральной Азией - 29.01.2026, ПРАЙМ
США поддерживают отмену ограничений на торговлю с Центральной Азией
Власти США поддерживают отмену ограничений на торговлю с центральноазиатскими странами, действующими в рамках "древней" поправки Джексона-Вэника, заявил... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T01:13+0300
2026-01-29T01:13+0300
2026-01-29T01:13+0300
экономика
мировая экономика
общество
сша
рф
центральная азия
марко рубио
марк рубио
конгресс сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866985529.jpg?1769638386
ВАШИНГТОН, 29 янв – ПРАЙМ. Власти США поддерживают отмену ограничений на торговлю с центральноазиатскими странами, действующими в рамках "древней" поправки Джексона-Вэника, заявил госсекретарь Марко Рубио.
Поправка Джексона-Вэника о торговых рестрикциях в адрес СССР была одобрена конгрессом США в 1974 году и действовала в отношении РФ вплоть до 2012 года. Тем не менее, действие поправки до сих пор распространяется на ряд центральноазиатских стран.
Соответствующий вопрос был поднят в ходе заседания в сенате с участием Рубио.
"Насколько важно, чтобы мы отменили торговые ограничения, введенные (поправкой – ред.) Джексона-Вэника, в том, что касается отношений с Центральной Азией?" – спросил у Рубио сенатор Стив Дэйнс, отметив, что такой законопроект уже разработан, а сама действующая поправка - "древняя".
"Мы согласны, мы согласны", – ответил Рубио.
сша
рф
центральная азия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , сша, рф, центральная азия, марко рубио, марк рубио, конгресс сша
Экономика, Мировая экономика, Общество , США, РФ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, Марко Рубио, Марк Рубио, Конгресс США
США поддерживают отмену ограничений на торговлю с Центральной Азией
Рубио: США поддерживают отмену ограничений на торговлю с центральноазиатскими странами
ВАШИНГТОН, 29 янв – ПРАЙМ. Власти США поддерживают отмену ограничений на торговлю с центральноазиатскими странами, действующими в рамках "древней" поправки Джексона-Вэника, заявил госсекретарь Марко Рубио.
Поправка Джексона-Вэника о торговых рестрикциях в адрес СССР была одобрена конгрессом США в 1974 году и действовала в отношении РФ вплоть до 2012 года. Тем не менее, действие поправки до сих пор распространяется на ряд центральноазиатских стран.
Соответствующий вопрос был поднят в ходе заседания в сенате с участием Рубио.
"Насколько важно, чтобы мы отменили торговые ограничения, введенные (поправкой – ред.) Джексона-Вэника, в том, что касается отношений с Центральной Азией?" – спросил у Рубио сенатор Стив Дэйнс, отметив, что такой законопроект уже разработан, а сама действующая поправка - "древняя".
"Мы согласны, мы согласны", – ответил Рубио.