США поддерживают отмену ограничений на торговлю с Центральной Азией

ВАШИНГТОН, 29 янв – ПРАЙМ. Власти США поддерживают отмену ограничений на торговлю с центральноазиатскими странами, действующими в рамках "древней" поправки Джексона-Вэника, заявил госсекретарь Марко Рубио. Поправка Джексона-Вэника о торговых рестрикциях в адрес СССР была одобрена конгрессом США в 1974 году и действовала в отношении РФ вплоть до 2012 года. Тем не менее, действие поправки до сих пор распространяется на ряд центральноазиатских стран. Соответствующий вопрос был поднят в ходе заседания в сенате с участием Рубио. "Насколько важно, чтобы мы отменили торговые ограничения, введенные (поправкой – ред.) Джексона-Вэника, в том, что касается отношений с Центральной Азией?" – спросил у Рубио сенатор Стив Дэйнс, отметив, что такой законопроект уже разработан, а сама действующая поправка - "древняя". "Мы согласны, мы согласны", – ответил Рубио.

