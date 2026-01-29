Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США поддерживают отмену ограничений на торговлю с Центральной Азией - 29.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260129/ssha-866985529.html
США поддерживают отмену ограничений на торговлю с Центральной Азией
США поддерживают отмену ограничений на торговлю с Центральной Азией - 29.01.2026, ПРАЙМ
США поддерживают отмену ограничений на торговлю с Центральной Азией
Власти США поддерживают отмену ограничений на торговлю с центральноазиатскими странами, действующими в рамках "древней" поправки Джексона-Вэника, заявил... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T01:13+0300
2026-01-29T01:13+0300
экономика
мировая экономика
общество
сша
рф
центральная азия
марко рубио
марк рубио
конгресс сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866985529.jpg?1769638386
ВАШИНГТОН, 29 янв – ПРАЙМ. Власти США поддерживают отмену ограничений на торговлю с центральноазиатскими странами, действующими в рамках "древней" поправки Джексона-Вэника, заявил госсекретарь Марко Рубио. Поправка Джексона-Вэника о торговых рестрикциях в адрес СССР была одобрена конгрессом США в 1974 году и действовала в отношении РФ вплоть до 2012 года. Тем не менее, действие поправки до сих пор распространяется на ряд центральноазиатских стран. Соответствующий вопрос был поднят в ходе заседания в сенате с участием Рубио. "Насколько важно, чтобы мы отменили торговые ограничения, введенные (поправкой – ред.) Джексона-Вэника, в том, что касается отношений с Центральной Азией?" – спросил у Рубио сенатор Стив Дэйнс, отметив, что такой законопроект уже разработан, а сама действующая поправка - "древняя". "Мы согласны, мы согласны", – ответил Рубио.
сша
рф
центральная азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , сша, рф, центральная азия, марко рубио, марк рубио, конгресс сша
Экономика, Мировая экономика, Общество , США, РФ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, Марко Рубио, Марк Рубио, Конгресс США
01:13 29.01.2026
 
США поддерживают отмену ограничений на торговлю с Центральной Азией

Рубио: США поддерживают отмену ограничений на торговлю с центральноазиатскими странами

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 29 янв – ПРАЙМ. Власти США поддерживают отмену ограничений на торговлю с центральноазиатскими странами, действующими в рамках "древней" поправки Джексона-Вэника, заявил госсекретарь Марко Рубио.
Поправка Джексона-Вэника о торговых рестрикциях в адрес СССР была одобрена конгрессом США в 1974 году и действовала в отношении РФ вплоть до 2012 года. Тем не менее, действие поправки до сих пор распространяется на ряд центральноазиатских стран.
Соответствующий вопрос был поднят в ходе заседания в сенате с участием Рубио.
"Насколько важно, чтобы мы отменили торговые ограничения, введенные (поправкой – ред.) Джексона-Вэника, в том, что касается отношений с Центральной Азией?" – спросил у Рубио сенатор Стив Дэйнс, отметив, что такой законопроект уже разработан, а сама действующая поправка - "древняя".
"Мы согласны, мы согласны", – ответил Рубио.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоСШАРФЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯМарко РубиоМарк РубиоКонгресс США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала