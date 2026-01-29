https://1prime.ru/20260129/ssha-866987177.html

В Счетной палате США объяснили, почему не контролируют помощь Украине

В Счетной палате США объяснили, почему не контролируют помощь Украине

ВАШИНГТОН, 29 янв - ПРАЙМ. США не в состоянии полностью контролировать отправленные ранее Украине средства из-за ограниченности информации, выяснило РИА Новости, изучив отчет американского аудитора. "Управление координатора помощи США Европе и Евразии (EUR/ACE) госдепа США использовало информацию, полученную в рамках программы MEASURE, для мониторинга и контроля оказываемой помощи, однако задержки с получением данных о результатах снизили возможности EUR/ACE использовать эту информацию для оценки эффективности помощи в достижении целей США, определенных в Стратегии оказания помощи Украине", - говорится в отчете Счетной палаты США. В частности, речь идет о контролировании ассигнований на сумму более 6 миллиардов долларов через программу надзора MEASURE. Эти средства не являются гуманитарной или военной помощью либо прямой бюджетной поддержкой, контролируемой отдельными механизмами, отмечается в отчете. Украина в 2026 году получит от США наименьший совокупный объем военной поддержки с начала 2022 года и не сможет рассчитывать на многомиллиардные потоки помощи, свидетельствуют документы американского правительства, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости.

