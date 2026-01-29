"Коснется многих". Что думают в России о возможном американском кризисе

https://1prime.ru/20260129/ssha-867020142.html

МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. Сильные проблемы в экономике США не исключают как внутри страны, так и за ее пределами, в том числе, в России. Об этом свидетельствуют данные опроса читателей проекта Финансы Mail.Ранее экономист Питер Шифф, известный прогнозом финансового кризиса 2008 года, предупредил, что Соединенные Штаты находятся на грани еще одного кризиса, который может стать опаснее предыдущего.Почти половина (45%) участников опроса считают, что в 2026 году сильный финансовый кризис в США вполне ожидаем и для него есть ряд предпосылок.23% уверены, что серьезных потрясений в американской экономике, которые были бы сопоставимы по масштабу с кризисом 2008 года, ожидать не стоит.Еще треть участников ответили, что были бы рады серьезным проблемам в экономике Соединенных Штатов: тогда Вашингтон начал бы заниматься внутренними делами.При этом 75% респондентов на вопрос о том, ожидают ли они, что кризис в США, как и в 2008 году, будет распространяться за пределы страны, ответили утвердительно. Не исключают и то, что отголоски, как и в предыдущих ситуациях, могут услышать и в России. 25% считают, что возможный кризис не будет касаться России: ведь экономика страны с 2008 года претерпела много изменений и утратила столь сильную зависимость от США и ее экономики.В исследовании приняли участие свыше 5 тысяч человек из всех регионов России. Опрос проводился 29 января на проекте Финансы Mail.

