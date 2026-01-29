Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы страны с наибольшим экономическим ущербом от снежных штормов - 29.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260129/strany-866987819.html
Названы страны с наибольшим экономическим ущербом от снежных штормов
Названы страны с наибольшим экономическим ущербом от снежных штормов - 29.01.2026, ПРАЙМ
Названы страны с наибольшим экономическим ущербом от снежных штормов
США год от года сталкиваются со смертоносными снежными штормами, которые, помимо нечищенных дорог и задержек рейсов в аэропортах, приводят к гибели десятков... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T04:29+0300
2026-01-29T04:29+0300
экономика
мировая экономика
сша
нью-йорк
техас
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866987819.jpg?1769650148
ВАШИНГТОН, 29 янв – ПРАЙМ. США год от года сталкиваются со смертоносными снежными штормами, которые, помимо нечищенных дорог и задержек рейсов в аэропортах, приводят к гибели десятков людей и потерям миллиардов долларов, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные. США возглавляют мировой антирейтинг стран, которые терпят наибольший экономический урон от ударов стихии, к которым относятся и суровые зимы. Только прошедшая снежная буря обойдется американской экономике в сумму потерь до 115 миллиардов долларов, свидетельствуют изученные РИА Новости данные аналитиков. Обрушившийся на выходных на Штаты буран ("исторический" по версии президента Дональда Трампа) привел к гибели десятков человек, СМИ сообщают о 50-60 скончавшихся. Только в крупнейшем и богатейшем мегаполисе Нью-Йорке власти отчитались о десяти насмерть замерзших американцев. В одноименном штате смерти от снега и холода, причем массовые, – не редкость. Например, в 2022 году только в одном округе, Эри, погибли, по данным прессы, под 40 человек. Зимние холода наносят Нью-Йорку ущерб в 1-2 миллиарда долларов в год, однако за период 2020-2024 годов цифра оценивается и вовсе в 10-20 миллиардов, согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Всего с 1980 по 2024 год в США управление зафиксировало 403 погодных и климатических катастрофы с ущербом в более чем 1 миллиард долларов. Отдельными категориями выделяют сильные холода (девять подобных событий) и зимние снежные штормы – 24. Сопровождается непогода массовыми перебоями в электроснабжении - в этот шторм, к примеру, без света остались около 400 тысяч домов. Непогода-убийца, помимо прочего, провоцирует и транспортные коллапсы. На дорогах – массовые ДТП. К примеру, в январе в Мичигане из-за снегопада столкнулись более 100 автомобилей. Было и больше: пять лет назад в штате Техас из-за обледеневшей дороги столкнулись более 130 машин, погибли шестеро. На земле из-за снега остаются и самолеты. В Вашингтонском аэропорту Рейгена, к примеру, прошедший на выходных шторм "приземлил" вообще все самолеты – отменены были все вылеты. Всего по стране – несколько тысяч рейсов. И так – ежегодно из-за непогоды. В преддверии снежных буранов и холодов американцы традиционно опустошают в магазины. Пережившие "историческую" непогоду этого года корреспонденты РИА Новости передавали: полки в магазинах опустели, очереди – увеличились. Причина для многих россиян незначительная - несколько десятков сантиметров снега.
сша
нью-йорк
техас
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, нью-йорк, техас, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, Нью-Йорк, ТЕХАС, Дональд Трамп
04:29 29.01.2026
 
Названы страны с наибольшим экономическим ущербом от снежных штормов

Аналитики: США ежегодно теряют миллиарды долларов из-за снежных штормов

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 29 янв – ПРАЙМ. США год от года сталкиваются со смертоносными снежными штормами, которые, помимо нечищенных дорог и задержек рейсов в аэропортах, приводят к гибели десятков людей и потерям миллиардов долларов, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные.
США возглавляют мировой антирейтинг стран, которые терпят наибольший экономический урон от ударов стихии, к которым относятся и суровые зимы. Только прошедшая снежная буря обойдется американской экономике в сумму потерь до 115 миллиардов долларов, свидетельствуют изученные РИА Новости данные аналитиков.
Обрушившийся на выходных на Штаты буран ("исторический" по версии президента Дональда Трампа) привел к гибели десятков человек, СМИ сообщают о 50-60 скончавшихся. Только в крупнейшем и богатейшем мегаполисе Нью-Йорке власти отчитались о десяти насмерть замерзших американцев. В одноименном штате смерти от снега и холода, причем массовые, – не редкость. Например, в 2022 году только в одном округе, Эри, погибли, по данным прессы, под 40 человек.
Зимние холода наносят Нью-Йорку ущерб в 1-2 миллиарда долларов в год, однако за период 2020-2024 годов цифра оценивается и вовсе в 10-20 миллиардов, согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Всего с 1980 по 2024 год в США управление зафиксировало 403 погодных и климатических катастрофы с ущербом в более чем 1 миллиард долларов. Отдельными категориями выделяют сильные холода (девять подобных событий) и зимние снежные штормы – 24.
Сопровождается непогода массовыми перебоями в электроснабжении - в этот шторм, к примеру, без света остались около 400 тысяч домов.
Непогода-убийца, помимо прочего, провоцирует и транспортные коллапсы. На дорогах – массовые ДТП. К примеру, в январе в Мичигане из-за снегопада столкнулись более 100 автомобилей. Было и больше: пять лет назад в штате Техас из-за обледеневшей дороги столкнулись более 130 машин, погибли шестеро.
На земле из-за снега остаются и самолеты. В Вашингтонском аэропорту Рейгена, к примеру, прошедший на выходных шторм "приземлил" вообще все самолеты – отменены были все вылеты. Всего по стране – несколько тысяч рейсов. И так – ежегодно из-за непогоды.
В преддверии снежных буранов и холодов американцы традиционно опустошают в магазины. Пережившие "историческую" непогоду этого года корреспонденты РИА Новости передавали: полки в магазинах опустели, очереди – увеличились. Причина для многих россиян незначительная - несколько десятков сантиметров снега.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАНью-ЙоркТЕХАСДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала