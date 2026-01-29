Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В порту Махачкалы завершили операцию по спасению иранского судна - 29.01.2026
В порту Махачкалы завершили операцию по спасению иранского судна
Операция по спасению иранского судна в акватории порта Махачкалы завершена, экипаж чувствует себя хорошо, сообщили РИА Новости в пресс-службе порта. | 29.01.2026, ПРАЙМ
МАХАЧКАЛА, 29 янв - ПРАЙМ. Операция по спасению иранского судна в акватории порта Махачкалы завершена, экипаж чувствует себя хорошо, сообщили РИА Новости в пресс-службе порта. Ранее в ГУ МЧС России по Дагестану сообщили, что сухогруз "Каспиан Шива" сел на мель в 7 километрах от Махачкалинского морского торгового порта. В судне имелась водотечность, в трюм поступала вода из балластного танка. "В акватории порта Махачкала завершена спасательная операция по оказанию помощи иранскому судну… Экипаж чувствует себя хорошо. Судно находится в безопасности у причала", – сказала собеседница агентства. По данным представителя порта, сухогруз в связи с аварийным попаданием забортной воды в машинное отделение начал тонуть и передал сигнал бедствия. Спасатели порта провели полный комплекс предусмотренных на такой случай мероприятий. На помощь были направлены два буксира.
15:28 29.01.2026 (обновлено: 15:44 29.01.2026)
 
В порту Махачкалы завершили операцию по спасению иранского судна

В порту Махачкалы завершили операцию по спасению иранского сухогруза "Каспиан Шива"

МАХАЧКАЛА, 29 янв - ПРАЙМ. Операция по спасению иранского судна в акватории порта Махачкалы завершена, экипаж чувствует себя хорошо, сообщили РИА Новости в пресс-службе порта.
Ранее в ГУ МЧС России по Дагестану сообщили, что сухогруз "Каспиан Шива" сел на мель в 7 километрах от Махачкалинского морского торгового порта. В судне имелась водотечность, в трюм поступала вода из балластного танка.
"В акватории порта Махачкала завершена спасательная операция по оказанию помощи иранскому судну… Экипаж чувствует себя хорошо. Судно находится в безопасности у причала", – сказала собеседница агентства.
По данным представителя порта, сухогруз в связи с аварийным попаданием забортной воды в машинное отделение начал тонуть и передал сигнал бедствия. Спасатели порта провели полный комплекс предусмотренных на такой случай мероприятий. На помощь были направлены два буксира.
 
