В порту Махачкалы завершили операцию по спасению иранского судна
В порту Махачкалы завершили операцию по спасению иранского судна
В порту Махачкалы завершили операцию по спасению иранского судна
Операция по спасению иранского судна в акватории порта Махачкалы завершена, экипаж чувствует себя хорошо, сообщили РИА Новости в пресс-службе порта.
2026-01-29T15:28+0300
2026-01-29T15:28+0300
2026-01-29T15:44+0300
происшествия
махачкала
дагестан
мчс
иран
россия
МАХАЧКАЛА, 29 янв - ПРАЙМ. Операция по спасению иранского судна в акватории порта Махачкалы завершена, экипаж чувствует себя хорошо, сообщили РИА Новости в пресс-службе порта. Ранее в ГУ МЧС России по Дагестану сообщили, что сухогруз "Каспиан Шива" сел на мель в 7 километрах от Махачкалинского морского торгового порта. В судне имелась водотечность, в трюм поступала вода из балластного танка. "В акватории порта Махачкала завершена спасательная операция по оказанию помощи иранскому судну… Экипаж чувствует себя хорошо. Судно находится в безопасности у причала", – сказала собеседница агентства. По данным представителя порта, сухогруз в связи с аварийным попаданием забортной воды в машинное отделение начал тонуть и передал сигнал бедствия. Спасатели порта провели полный комплекс предусмотренных на такой случай мероприятий. На помощь были направлены два буксира.
