Глава программы SuperJet рассказал об интересе Индии к российским самолетам

Глава программы SuperJet рассказал об интересе Индии к российским самолетам - 29.01.2026, ПРАЙМ

Глава программы SuperJet рассказал об интересе Индии к российским самолетам

29.01.2026

ХАЙДАРАБАД (Индия), 29 янв - ПРАЙМ. Индия проявляет большой интерес к российским гражданским самолетам, заявил российским журналистам директор программы SuperJet Александр Долотовский. В среду Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") и индийская государственная корпорация HAL подписали договор о совместной деятельности, регламентирующий сотрудничество по производству Superjet-100 в Индии. Соглашение станет базой для дальнейшего сотрудничества сторон по проекту организации лицензионного производства Superjet в Индии. "Наш самолет спроектирован специально для того, чтобы эксплуатироваться именно на региональных рынках. На сегодняшний день он был и остается лучшим предложением на рынке в сегменте стоместных самолетов. А в Индии, как вы знаете, существует государственная программа развития региональных авиаперевозок. Поэтому мы видим серьезный интерес со стороны наших индийских партнеров к нашему взаимодействию", - сказал Долотовский на полях выставки Wings India 2026 в индийском Хайдарабаде. Он отметил, что предлагаемый самолет полностью разработан в России и не зависит от третьих стран. "Мы рассчитываем, что благодаря тому, что теперь мы предлагаем им уникальный самолет, который полностью не зависит от западных санкций, это позволит Индии не только обеспечить свои внутренние авиаперевозки, но и войти в число производителей гражданской авиационной техники, где Индия до сих пор была представлена очень ограниченно", - добавил директор программы SuperJet.

