Цены на такси в Москве выросли втрое на фоне снегопада

Цены на такси в Москве выросли втрое на фоне снегопада

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Цены на такси в Москве вечером в четверг выросли в 3-3,5 раза на фоне сильного снегопада и девятибалльных пробок, выяснил корреспондент РИА Новости. Так на 18.20 мск цена поездки из центра в разные районы города выросла в 3-3,5 раза по сравнению с аналогичным временем в бесснежные дни. При этом время в пути увеличено примерно в два раза. "Плохая погода. Все хотят уехать на такси, и заказов больше, чем свободных машин... Возможно, сегодня быстрее на общественном транспорте", - говорится в приложении "Яндекс Go". Пробки в четверг вечером в Москве достигли 9 баллов на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". Затруднения движения наблюдаются в центре города. Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова ранее сообщила РИА Новости, что высота сугробов в Москве достигла 58 сантиметров, что близко к рекордному показателю за всю историю наблюдений.

