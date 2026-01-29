https://1prime.ru/20260129/tesla--866996043.html

Чистая прибыль Tesla упала почти в два раза по итогам 2025 года

Чистая прибыль Tesla упала почти в два раза по итогам 2025 года - 29.01.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Tesla упала почти в два раза по итогам 2025 года

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров американского производителя электромобилей Tesla, по итогам 2025 года сократилась в 1,9 раза к предыдущему году - до... | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T10:16+0300

2026-01-29T10:16+0300

2026-01-29T10:16+0300

экономика

бизнес

сша

техас

tesla

toyota

daimler

toyota camry

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/61/841426146_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_f754b150074bc8b0330662e493b07d5f.jpg

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров американского производителя электромобилей Tesla, по итогам 2025 года сократилась в 1,9 раза к предыдущему году - до 3,794 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию составила 1,08 доллара после 2,04 доллара в 2024 году, скорректированная прибыль на акцию - 1,66 доллара против 2,29 годом ранее. Выручка уменьшилась на 3% в годовом выражении - до 94,827 миллиарда долларов. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров Tesla, в четвертом квартале прошлого года снизилась в 1,6 раза в годовом выражении, до 840 миллионов долларов. Разводненная прибыль снизилась до 0,24 доллара на акцию с 0,39 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль компании на акцию составила 0,5 доллара при прогнозе прибыли в 0,45 доллара. Выручка компании в четвертом квартале уменьшилась на 3% и составила 24,901 миллиарда долларов. При этом рынки ожидали показатель на отметке 24,78 миллиарда. После закрытия основных торгов в США акции Tesla дорожают на 2,4%. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.

https://1prime.ru/20260129/toyota-866995667.html

сша

техас

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сша, техас, tesla, toyota, daimler, toyota camry