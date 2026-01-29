Чистая прибыль Tesla упала почти в два раза по итогам 2025 года
Чистая прибыль акционеров Tesla по итогам 2025 года снизилась в 1,9 раза
© Unsplash/Austin RamseyЛоготип Tesla
Логотип Tesla. Архивное фото
© Unsplash/Austin Ramsey
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров американского производителя электромобилей Tesla, по итогам 2025 года сократилась в 1,9 раза к предыдущему году - до 3,794 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию составила 1,08 доллара после 2,04 доллара в 2024 году, скорректированная прибыль на акцию - 1,66 доллара против 2,29 годом ранее. Выручка уменьшилась на 3% в годовом выражении - до 94,827 миллиарда долларов.
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров Tesla, в четвертом квартале прошлого года снизилась в 1,6 раза в годовом выражении, до 840 миллионов долларов. Разводненная прибыль снизилась до 0,24 доллара на акцию с 0,39 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль компании на акцию составила 0,5 доллара при прогнозе прибыли в 0,45 доллара.
Выручка компании в четвертом квартале уменьшилась на 3% и составила 24,901 миллиарда долларов. При этом рынки ожидали показатель на отметке 24,78 миллиарда.
После закрытия основных торгов в США акции Tesla дорожают на 2,4%.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.