Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль Tesla упала почти в два раза по итогам 2025 года - 29.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260129/tesla--866996043.html
Чистая прибыль Tesla упала почти в два раза по итогам 2025 года
Чистая прибыль Tesla упала почти в два раза по итогам 2025 года - 29.01.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Tesla упала почти в два раза по итогам 2025 года
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров американского производителя электромобилей Tesla, по итогам 2025 года сократилась в 1,9 раза к предыдущему году - до... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T10:16+0300
2026-01-29T10:16+0300
экономика
бизнес
сша
техас
tesla
toyota
daimler
toyota camry
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/61/841426146_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_f754b150074bc8b0330662e493b07d5f.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров американского производителя электромобилей Tesla, по итогам 2025 года сократилась в 1,9 раза к предыдущему году - до 3,794 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию составила 1,08 доллара после 2,04 доллара в 2024 году, скорректированная прибыль на акцию - 1,66 доллара против 2,29 годом ранее. Выручка уменьшилась на 3% в годовом выражении - до 94,827 миллиарда долларов. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров Tesla, в четвертом квартале прошлого года снизилась в 1,6 раза в годовом выражении, до 840 миллионов долларов. Разводненная прибыль снизилась до 0,24 доллара на акцию с 0,39 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль компании на акцию составила 0,5 доллара при прогнозе прибыли в 0,45 доллара. Выручка компании в четвертом квартале уменьшилась на 3% и составила 24,901 миллиарда долларов. При этом рынки ожидали показатель на отметке 24,78 миллиарда. После закрытия основных торгов в США акции Tesla дорожают на 2,4%. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
https://1prime.ru/20260129/toyota-866995667.html
сша
техас
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/61/841426146_9:0:2142:1600_1920x0_80_0_0_a2e2aa2047289714b9d95b7e36e49645.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, сша, техас, tesla, toyota, daimler, toyota camry
Экономика, Бизнес, США, ТЕХАС, Tesla, Toyota, Daimler, Toyota Camry
10:16 29.01.2026
 
Чистая прибыль Tesla упала почти в два раза по итогам 2025 года

Чистая прибыль акционеров Tesla по итогам 2025 года снизилась в 1,9 раза

© Unsplash/Austin RamseyЛоготип Tesla
Логотип Tesla
Логотип Tesla. Архивное фото
© Unsplash/Austin Ramsey
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров американского производителя электромобилей Tesla, по итогам 2025 года сократилась в 1,9 раза к предыдущему году - до 3,794 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию составила 1,08 доллара после 2,04 доллара в 2024 году, скорректированная прибыль на акцию - 1,66 доллара против 2,29 годом ранее. Выручка уменьшилась на 3% в годовом выражении - до 94,827 миллиарда долларов.
Логотип Toyota - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Toyota сохранила мировое лидерство по продаже автомобилей
10:11
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров Tesla, в четвертом квартале прошлого года снизилась в 1,6 раза в годовом выражении, до 840 миллионов долларов. Разводненная прибыль снизилась до 0,24 доллара на акцию с 0,39 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль компании на акцию составила 0,5 доллара при прогнозе прибыли в 0,45 доллара.
Выручка компании в четвертом квартале уменьшилась на 3% и составила 24,901 миллиарда долларов. При этом рынки ожидали показатель на отметке 24,78 миллиарда.
После закрытия основных торгов в США акции Tesla дорожают на 2,4%.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
 
ЭкономикаБизнесСШАТЕХАСTeslaToyotaDaimlerToyota Camry
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала