Tesla инвестирует в xAI $2 млрд

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla инвестирует около 2 миллиардов долларов в другую компанию Илона Маска - xAI, разработчика чат-бота Grok, сообщается в отчете Tesla. "16 января 2026 года Tesla заключила соглашение об инвестировании примерно 2 миллиардов долларов в приобретение привилегированных акций серии E компании xAI в рамках недавно объявленного раунда финансирования", - говорится в финотчете компании. Инвестиции были осуществлены на рыночных условиях и согласованы с другими инвесторами, участвующими в раунде финансирования, отмечается в сообщении. Эти инвестиции подлежит одобрению регуляторов и, как ожидается, они будут завершены в первом квартале текущего года, указывает компания. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас. Компания xAI, принадлежащая Маску, занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
