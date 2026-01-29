Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Tesla инвестирует в xAI $2 млрд - 29.01.2026, ПРАЙМ
Tesla инвестирует в xAI $2 млрд
2026-01-29T16:49+0300
2026-01-29T16:49+0300
технологии
бизнес
техас
tesla
xai
toyota
toyota camry
техас
технологии, бизнес, техас, tesla, xai, toyota, toyota camry
Технологии, Бизнес, ТЕХАС, Tesla, xAI, Toyota, Toyota Camry
16:49 29.01.2026
 
Tesla инвестирует в xAI $2 млрд

Tesla инвестирует около $2 миллиардов в другую компанию Маска xAI

Логотип Tesla
Логотип Tesla
Логотип Tesla. Архивное фото
© Unsplash/Austin Ramsey
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla инвестирует около 2 миллиардов долларов в другую компанию Илона Маска - xAI, разработчика чат-бота Grok, сообщается в отчете Tesla.
"16 января 2026 года Tesla заключила соглашение об инвестировании примерно 2 миллиардов долларов в приобретение привилегированных акций серии E компании xAI в рамках недавно объявленного раунда финансирования", - говорится в финотчете компании.
Инвестиции были осуществлены на рыночных условиях и согласованы с другими инвесторами, участвующими в раунде финансирования, отмечается в сообщении.
Эти инвестиции подлежит одобрению регуляторов и, как ожидается, они будут завершены в первом квартале текущего года, указывает компания.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
Компания xAI, принадлежащая Маску, занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
 
ТехнологииБизнесТЕХАСTeslaxAIToyotaToyota Camry
 
 
