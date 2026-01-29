https://1prime.ru/20260129/torgi-866984848.html
Торги по продаже "Домодедово" начнутся 29 января в 15.00 мск
Повторные торги по продаже аэропорта "Домодедово" начнутся 29 января в 15.00 мск, сообщается на электронной площадке проведения аукциона "РТС-тендер".
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Повторные торги по продаже аэропорта "Домодедово" начнутся 29 января в 15.00 мск, сообщается на электронной площадке проведения аукциона "РТС-тендер".
"Продажа долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "ДМЕ Холдинг" и другие... Дата и время начала торгов 29.01.2026 15.00 (время московское)", - говорится на странице "РТС-тендер".
Ранее структуры "Шереметьево" и "Внуково" сообщали о подаче заявок на участие в повторном аукционе по продаже "Домодедово".
Торги пройдут в формате голландского аукциона, то есть с понижением цены. Начальная цена установлена на уровне 132,3 миллиарда рублей. Шаг понижения составит 10% от суммы - 13,2 миллиарда рублей, при этом стоимость актива не опустится ниже 66,1 миллиарда рублей.
Первый аукцион по продаже "Домодедово", который должен был пройти 20 января, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом.
Аэропорт "Домодедово" выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области в июне 2025 года по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта.
московская область
