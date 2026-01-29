Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент США Дональд Трамп потребовал от Федеральной резервной системы (ФРС) существенно снизить процентную ставку и сделать это немедленно.
мировая экономика
банки
сша
дональд трамп
джером пауэлл
ВАШИНГТОН, 29 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп потребовал от Федеральной резервной системы (ФРС) существенно снизить процентную ставку и сделать это немедленно. По итогам январского заседания ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет 17-18 марта. "ФРС должна существенно снизить процентные ставки - прямо сейчас! Пошлины сделали Америку снова сильной и могущественной, гораздо более сильной и могущественной, чем любая другая страна", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Президент США добавил, что, отказываясь снижать процентную ставку, председатель ФРС Джером Пауэлл наносит ущерб национальной безопасности США. Кроме того, Трамп выразил мнение, что "был очень вежлив, добр и мягок по отношению к странам по всему миру", когда вводил против них импортные пошлины. "Одним лишь взмахом пера еще миллиарды могли бы поступить в США, а этим странам пришлось бы снова зарабатывать деньги по старинке, а не за счет Америки. Надеюсь, они все ценят - хотя многие и не ценят - то, что наша великая страна для них сделала", - подытожил президент.
мировая экономика, банки, сша, дональд трамп, джером пауэлл
Мировая экономика, Банки, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл
17:30 29.01.2026
 
Трамп потребовал от ФРС снизить процентную ставку

© РИА Новости . Стрингер
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 29 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп потребовал от Федеральной резервной системы (ФРС) существенно снизить процентную ставку и сделать это немедленно.
По итогам январского заседания ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет 17-18 марта.
"ФРС должна существенно снизить процентные ставки - прямо сейчас! Пошлины сделали Америку снова сильной и могущественной, гораздо более сильной и могущественной, чем любая другая страна", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент США добавил, что, отказываясь снижать процентную ставку, председатель ФРС Джером Пауэлл наносит ущерб национальной безопасности США.
Кроме того, Трамп выразил мнение, что "был очень вежлив, добр и мягок по отношению к странам по всему миру", когда вводил против них импортные пошлины.
"Одним лишь взмахом пера еще миллиарды могли бы поступить в США, а этим странам пришлось бы снова зарабатывать деньги по старинке, а не за счет Америки. Надеюсь, они все ценят - хотя многие и не ценят - то, что наша великая страна для них сделала", - подытожил президент.
 
