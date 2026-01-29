Трамп потребовал от ФРС снизить процентную ставку

https://1prime.ru/20260129/tramp-867019174.html
ВАШИНГТОН, 29 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп потребовал от Федеральной резервной системы (ФРС) существенно снизить процентную ставку и сделать это немедленно. По итогам январского заседания ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет 17-18 марта. "ФРС должна существенно снизить процентные ставки - прямо сейчас! Пошлины сделали Америку снова сильной и могущественной, гораздо более сильной и могущественной, чем любая другая страна", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Президент США добавил, что, отказываясь снижать процентную ставку, председатель ФРС Джером Пауэлл наносит ущерб национальной безопасности США. Кроме того, Трамп выразил мнение, что "был очень вежлив, добр и мягок по отношению к странам по всему миру", когда вводил против них импортные пошлины. "Одним лишь взмахом пера еще миллиарды могли бы поступить в США, а этим странам пришлось бы снова зарабатывать деньги по старинке, а не за счет Америки. Надеюсь, они все ценят - хотя многие и не ценят - то, что наша великая страна для них сделала", - подытожил президент.
