https://1prime.ru/20260129/tramp-867025258.html

Трамп заявил, что пошлины усилили национальную безопасность США

Трамп заявил, что пошлины усилили национальную безопасность США - 29.01.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что пошлины усилили национальную безопасность США

Президент США Дональд Трамп считает, что введенные им торговые пошлины усилили национальную безопасность Соединенных Штатов. | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T21:51+0300

2026-01-29T21:51+0300

2026-01-29T21:51+0300

мировая экономика

россия

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860411565_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_576994cb4e0ad478be39f93858513f0b.jpg

ВАШИНГТОН, 29 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что введенные им торговые пошлины усилили национальную безопасность Соединенных Штатов. "Они дали нам огромную национальную безопасность. Благодаря им мы обладаем той силой, что у нас есть. Они дали нам огромную силу и национальную безопасность", - сказал Трамп в ходе встречи со своей администрацией, говоря о пошлинах США.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, сша, дональд трамп