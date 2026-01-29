https://1prime.ru/20260129/tramp-867025258.html
Трамп заявил, что пошлины усилили национальную безопасность США
ВАШИНГТОН, 29 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что введенные им торговые пошлины усилили национальную безопасность Соединенных Штатов. "Они дали нам огромную национальную безопасность. Благодаря им мы обладаем той силой, что у нас есть. Они дали нам огромную силу и национальную безопасность", - сказал Трамп в ходе встречи со своей администрацией, говоря о пошлинах США.
