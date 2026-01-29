Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент США Дональд Трамп считает, что введенные им торговые пошлины усилили национальную безопасность Соединенных Штатов. | 29.01.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 29 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что введенные им торговые пошлины усилили национальную безопасность Соединенных Штатов. "Они дали нам огромную национальную безопасность. Благодаря им мы обладаем той силой, что у нас есть. Они дали нам огромную силу и национальную безопасность", - сказал Трамп в ходе встречи со своей администрацией, говоря о пошлинах США.
ПРАЙМ
ПРАЙМ
21:51 29.01.2026
 
Трамп заявил, что пошлины усилили национальную безопасность США

Трамп: введенные торговые пошлины усилили национальную безопасность США

© РИА Новости . Денис Ворошилов
Американский флаг
Американский флаг. Архивное фото
© РИА Новости . Денис Ворошилов
ВАШИНГТОН, 29 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что введенные им торговые пошлины усилили национальную безопасность Соединенных Штатов.
"Они дали нам огромную национальную безопасность. Благодаря им мы обладаем той силой, что у нас есть. Они дали нам огромную силу и национальную безопасность", - сказал Трамп в ходе встречи со своей администрацией, говоря о пошлинах США.
 
