У США должна быть самая низкая ставка в мире, заявил Трамп
2026-01-29T22:02+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 29 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что у США должна быть самая низкая базовая ставка в мире. "У нас должна быть самая низкая процентная ставка в мире. Она должна быть ниже на два пункта, а то и на три", - сказал Трамп во время заседания своего кабинета. По итогам январского заседания ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет 17-18 марта.
