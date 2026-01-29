https://1prime.ru/20260129/tsb-867026887.html

Объем денежной массы в России в декабре вырос на 3,9%

29.01.2026

Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в декабре вырос на 3,9%, до 129,6 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ.

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в декабре вырос на 3,9%, до 129,6 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 января составил 129,629 триллиона рублей, на 1 декабря - 124,722 триллиона. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 306,3 миллиарда рублей, или на 3,9%.

