Объем денежной массы в России в декабре вырос на 3,9%

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в декабре вырос на 3,9%, до 129,6 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 января составил 129,629 триллиона рублей, на 1 декабря - 124,722 триллиона. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 306,3 миллиарда рублей, или на 3,9%.
