Цена на золото достигла нового исторического максимума

29.01.2026

Стоимость золота на бирже достигла нового исторического максимума, превысив 5,4 тысячи долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота на бирже достигла нового исторического максимума, превысив 5,4 тысячи долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 01.12 мск цена на золото на нью-йоркской бирже Comex достигла 5411 долларов за тройскую унцию. На прошлой неделе биржевая стоимость золота впервые в истории превысила отметку в 5,2 тысячи долларов за тройскую унцию.

