Цена на золото достигла нового исторического максимума

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота на бирже достигла нового исторического максимума, превысив 5,5 тысячи долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на ночь среды цена на золото на нью-йоркской бирже Comex достигла 5584,3 доллара за тройскую унцию.
