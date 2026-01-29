https://1prime.ru/20260129/turbina-866991880.html

ОДК передала заказчику третью газовую турбину ГТД-110М

ОДК передала заказчику третью газовую турбину ГТД-110М - 29.01.2026, ПРАЙМ

ОДК передала заказчику третью газовую турбину ГТД-110М

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") успешно завершила приемо-сдаточные работы газовой турбины ГТД-110М и передала ее... | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T08:19+0300

2026-01-29T08:19+0300

2026-01-29T08:19+0300

экономика

россия

бизнес

ростовская область

краснодарский край

ростех

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860758223_0:356:2911:1993_1920x0_80_0_0_482b62c47d1a053ca26fe5152104cabb.jpg

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") успешно завершила приемо-сдаточные работы газовой турбины ГТД-110М и передала ее заказчику для установки на крупнейшей электростанции Юга России, сообщила пресс-служба "Ростеха". "Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") изготовила третью серийную газовую турбину большой мощности ГТД-110М. После успешных приемо-сдаточных испытаний двигатель передан заказчику. Оборудование будет установлено в составе крупнейшей электростанции Юга России", - говорится в сообщении. Отмечается, что испытания ГТД-110М проводилась на испытательном стенде Ивановской ГРЭС в городе Комсомольске. В ходе проверок турбина доказала надежность работы при выходе на номинальную мощность 115 МВт. "Сегодня наша Объединенная двигателестроительная корпорация вышла на ритмичные поставки этого двигателя: четвертую серийную турбину ГТД-110М планируется поставить заказчику уже в текущем году. В настоящее время специалисты продолжают работу над совершенствованием эксплуатационных характеристик машины. В результате планируется увеличить ее ресурсные показатели и улучшить технологичность обслуживания", - приводятся в сообщении слова первого заместителя гендиректора "Ростеха" Владимира Артякова. Турбина ГТД-110М производится на предприятии "ОДК-Сатурн". Первый из трех произведенных серийных двигателей работает на ТЭС "Ударная" в Краснодарском крае с октября 2024 года. "Это вторая серийная турбина ГТД-110М для энергообъекта в Ростовской области, первая была поставлена в сентябре 2025 года. Оснащение проводится в рамках реализации проекта модернизации станции с применением трех ГТД-110М в составе блоков ПГУ-324 и ПГУ-170. Запуск в работу группы ГТД-110М в Ростовской области станет важным шагом на пути укрепления энергосистемы южных регионов страны", — прокомментировал генеральный директор "ОДК Инжиниринг" Андрей Воробьев.

ростовская область

краснодарский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, ростовская область, краснодарский край, ростех