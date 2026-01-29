Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОДК передала заказчику третью газовую турбину ГТД-110М
08:19 29.01.2026
 
ОДК передала заказчику третью газовую турбину ГТД-110М

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкРаботники Объединенной двигателестроительной корпорации
Работники Объединенной двигателестроительной корпорации. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Невар
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") успешно завершила приемо-сдаточные работы газовой турбины ГТД-110М и передала ее заказчику для установки на крупнейшей электростанции Юга России, сообщила пресс-служба "Ростеха".
"Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") изготовила третью серийную газовую турбину большой мощности ГТД-110М. После успешных приемо-сдаточных испытаний двигатель передан заказчику. Оборудование будет установлено в составе крупнейшей электростанции Юга России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что испытания ГТД-110М проводилась на испытательном стенде Ивановской ГРЭС в городе Комсомольске. В ходе проверок турбина доказала надежность работы при выходе на номинальную мощность 115 МВт.
"Сегодня наша Объединенная двигателестроительная корпорация вышла на ритмичные поставки этого двигателя: четвертую серийную турбину ГТД-110М планируется поставить заказчику уже в текущем году. В настоящее время специалисты продолжают работу над совершенствованием эксплуатационных характеристик машины. В результате планируется увеличить ее ресурсные показатели и улучшить технологичность обслуживания", - приводятся в сообщении слова первого заместителя гендиректора "Ростеха" Владимира Артякова.
Турбина ГТД-110М производится на предприятии "ОДК-Сатурн". Первый из трех произведенных серийных двигателей работает на ТЭС "Ударная" в Краснодарском крае с октября 2024 года.
"Это вторая серийная турбина ГТД-110М для энергообъекта в Ростовской области, первая была поставлена в сентябре 2025 года. Оснащение проводится в рамках реализации проекта модернизации станции с применением трех ГТД-110М в составе блоков ПГУ-324 и ПГУ-170. Запуск в работу группы ГТД-110М в Ростовской области станет важным шагом на пути укрепления энергосистемы южных регионов страны", — прокомментировал генеральный директор "ОДК Инжиниринг" Андрей Воробьев.
 
