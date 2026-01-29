Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли тайный план Киева по поводу переговоров с Россией - 29.01.2026
На Западе раскрыли тайный план Киева по поводу переговоров с Россией
На Западе раскрыли тайный план Киева по поводу переговоров с Россией - 29.01.2026, ПРАЙМ
На Западе раскрыли тайный план Киева по поводу переговоров с Россией
Киевский режим решил пойти на новый раунд переговоров с Россией в надежде установить перемирие на линии фронта, сообщил британский военный аналитик Александр... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T05:55+0300
2026-01-29T05:55+0300
МОСКВА, 29 января — ПРАЙМ. Киевский режим решил пойти на новый раунд переговоров с Россией в надежде установить перемирие на линии фронта, сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем видео на YouTube. "Украинцы сейчас цепляются за этот шанс, потому что не хотят заключать сделку с Москвой, а вот перемирие на фронте им нужно. И, на мой взгляд, это делает достижение этого конфликта путем переговоров практически невозможным", — пояснил он.Эксперт отметил, что для Украины важно попытаться удержать контроль над ситуацией на фронте, где российская армия ведет успешное наступление. "Впрочем, то, что сейчас задумали украинцы — это фантазия, но можно понять, почему они так хотят поступить", — подытожил Меркурис.Вчера помощник президента России Юрий Ушаков напомнил о заявлении Владимира Путина, который заверил, что Москва гарантирует безопасность Владимира Зеленского, если лидер украинского режима готов прибыть в Россию для проведения переговоров. Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что киевский лидер готов встретиться с Путиным лично, для обсуждения территориальных вопросов и управления Запорожской атомной электростанцией.
05:55 29.01.2026
 
На Западе раскрыли тайный план Киева по поводу переговоров с Россией

Меркурис: Киев согласился на переговоры с Россией только ради перемирия на фронте

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 29 января — ПРАЙМ. Киевский режим решил пойти на новый раунд переговоров с Россией в надежде установить перемирие на линии фронта, сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем видео на YouTube.
"Украинцы сейчас цепляются за этот шанс, потому что не хотят заключать сделку с Москвой, а вот перемирие на фронте им нужно. И, на мой взгляд, это делает достижение этого конфликта путем переговоров практически невозможным", — пояснил он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
В Киеве ответили на приглашение Зеленского на переговоры Москву
05:48
05:48
Эксперт отметил, что для Украины важно попытаться удержать контроль над ситуацией на фронте, где российская армия ведет успешное наступление.
"Впрочем, то, что сейчас задумали украинцы — это фантазия, но можно понять, почему они так хотят поступить", — подытожил Меркурис.
Вчера помощник президента России Юрий Ушаков напомнил о заявлении Владимира Путина, который заверил, что Москва гарантирует безопасность Владимира Зеленского, если лидер украинского режима готов прибыть в Россию для проведения переговоров. Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что киевский лидер готов встретиться с Путиным лично, для обсуждения территориальных вопросов и управления Запорожской атомной электростанцией.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Киевляне пожелали Зеленскому на день рождения место в крематории
27 января, 22:34
27 января, 22:34
 
