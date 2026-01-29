https://1prime.ru/20260129/ukraina-866989261.html

На Западе раскрыли тайный план Киева по поводу переговоров с Россией

На Западе раскрыли тайный план Киева по поводу переговоров с Россией - 29.01.2026, ПРАЙМ

На Западе раскрыли тайный план Киева по поводу переговоров с Россией

Киевский режим решил пойти на новый раунд переговоров с Россией в надежде установить перемирие на линии фронта, сообщил британский военный аналитик Александр... | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T05:55+0300

МОСКВА, 29 января — ПРАЙМ. Киевский режим решил пойти на новый раунд переговоров с Россией в надежде установить перемирие на линии фронта, сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем видео на YouTube. "Украинцы сейчас цепляются за этот шанс, потому что не хотят заключать сделку с Москвой, а вот перемирие на фронте им нужно. И, на мой взгляд, это делает достижение этого конфликта путем переговоров практически невозможным", — пояснил он.Эксперт отметил, что для Украины важно попытаться удержать контроль над ситуацией на фронте, где российская армия ведет успешное наступление. "Впрочем, то, что сейчас задумали украинцы — это фантазия, но можно понять, почему они так хотят поступить", — подытожил Меркурис.Вчера помощник президента России Юрий Ушаков напомнил о заявлении Владимира Путина, который заверил, что Москва гарантирует безопасность Владимира Зеленского, если лидер украинского режима готов прибыть в Россию для проведения переговоров. Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что киевский лидер готов встретиться с Путиным лично, для обсуждения территориальных вопросов и управления Запорожской атомной электростанцией.

