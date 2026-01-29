Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стало известно о росте числа дел о самовольном оставлении части на Украине - 29.01.2026
Стало известно о росте числа дел о самовольном оставлении части на Украине
Стало известно о росте числа дел о самовольном оставлении части на Украине - 29.01.2026, ПРАЙМ
Стало известно о росте числа дел о самовольном оставлении части на Украине
Количество уголовных дел о самовольном оставлении части в вооруженных силах Украины в январе 2026 года заметно превысило показатели за аналогичный период... | 29.01.2026, ПРАЙМ
общество
экономика
владимир путин
всу
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Количество уголовных дел о самовольном оставлении части в вооруженных силах Украины в январе 2026 года заметно превысило показатели за аналогичный период прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив судебные материалы. Ранее РИА Новости сообщало, что к концу 2025 года число дел по статье 407 части 5 УК Украины (самовольное оставление воинской части) выросло почти до 74 тысяч, увеличившись более чем в два раза по сравнению с 2024 годом. С 1 по 27 января 2026 года украинские суды зарегистрировали 5 485 дел о дезертирстве, выяснило РИА Новости. Для сравнения, за тот же период прошлого года таких дел было 4 015, что говорит о резком росте показателя уже в первые недели нового года. Кроме того, источники РИА Новости в силовых структурах ранее рассказали, что в рядах ВСУ появились так называемые неизлечимые уклонисты, которые большую часть времени проводят в военных госпиталях, где вместо службы лечат свои хронические заболевания. Владимир Путин в декабре 2025 года заявлял, что число дезертиров в украинской армии исчисляется сотнями тысяч.
общество , владимир путин, всу
Общество , Экономика, Владимир Путин, ВСУ
06:30 29.01.2026
 
Стало известно о росте числа дел о самовольном оставлении части на Украине

Число дел о самовольном оставлении части в ВСУ в январе выросло в два раза

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Количество уголовных дел о самовольном оставлении части в вооруженных силах Украины в январе 2026 года заметно превысило показатели за аналогичный период прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив судебные материалы.
Ранее РИА Новости сообщало, что к концу 2025 года число дел по статье 407 части 5 УК Украины (самовольное оставление воинской части) выросло почти до 74 тысяч, увеличившись более чем в два раза по сравнению с 2024 годом.
С 1 по 27 января 2026 года украинские суды зарегистрировали 5 485 дел о дезертирстве, выяснило РИА Новости. Для сравнения, за тот же период прошлого года таких дел было 4 015, что говорит о резком росте показателя уже в первые недели нового года.
Кроме того, источники РИА Новости в силовых структурах ранее рассказали, что в рядах ВСУ появились так называемые неизлечимые уклонисты, которые большую часть времени проводят в военных госпиталях, где вместо службы лечат свои хронические заболевания.
Владимир Путин в декабре 2025 года заявлял, что число дезертиров в украинской армии исчисляется сотнями тысяч.
 
ЭкономикаОбществоВладимир ПутинВСУ
 
 
Заголовок открываемого материала