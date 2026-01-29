https://1prime.ru/20260129/ukraina-866989965.html

Стало известно о росте числа дел о самовольном оставлении части на Украине

Стало известно о росте числа дел о самовольном оставлении части на Украине - 29.01.2026, ПРАЙМ

Стало известно о росте числа дел о самовольном оставлении части на Украине

Количество уголовных дел о самовольном оставлении части в вооруженных силах Украины в январе 2026 года заметно превысило показатели за аналогичный период... | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T06:30+0300

2026-01-29T06:30+0300

2026-01-29T06:30+0300

общество

экономика

владимир путин

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866989965.jpg?1769657401

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Количество уголовных дел о самовольном оставлении части в вооруженных силах Украины в январе 2026 года заметно превысило показатели за аналогичный период прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив судебные материалы. Ранее РИА Новости сообщало, что к концу 2025 года число дел по статье 407 части 5 УК Украины (самовольное оставление воинской части) выросло почти до 74 тысяч, увеличившись более чем в два раза по сравнению с 2024 годом. С 1 по 27 января 2026 года украинские суды зарегистрировали 5 485 дел о дезертирстве, выяснило РИА Новости. Для сравнения, за тот же период прошлого года таких дел было 4 015, что говорит о резком росте показателя уже в первые недели нового года. Кроме того, источники РИА Новости в силовых структурах ранее рассказали, что в рядах ВСУ появились так называемые неизлечимые уклонисты, которые большую часть времени проводят в военных госпиталях, где вместо службы лечат свои хронические заболевания. Владимир Путин в декабре 2025 года заявлял, что число дезертиров в украинской армии исчисляется сотнями тысяч.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , владимир путин, всу