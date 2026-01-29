https://1prime.ru/20260129/ukraina-866990132.html

"Просто изменим": в Киеве сделали громкое заявление о территориях

"Просто изменим": в Киеве сделали громкое заявление о территориях - 29.01.2026, ПРАЙМ

"Просто изменим": в Киеве сделали громкое заявление о территориях

Украина должна изменить свои государственные границы, чтобы отказаться от части территории Донбасса в рамках соглашения с Россией, заявила депутат Верховной... | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T06:58+0300

2026-01-29T06:58+0300

2026-01-29T06:58+0300

в мире

донбасс

украина

киев

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Украина должна изменить свои государственные границы, чтобы отказаться от части территории Донбасса в рамках соглашения с Россией, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka."Я считаю, что в этой ситуации самым правильным решением было бы принять постановление <…> об изменениях административных границ Донецкой и Луганской области <…> дабы вопрос границ Донбасса не стоял", — отметила она. Парламентарий объяснила такой шаг тем, что этот отказ якобы помог бы Украине "сохранить территории", а часть областей Донбасса, освобожденных российской армией, по ее словам, Киев и так давно не контролирует."Дабы вопрос границ Донбасса не стоял, потому что мы их просто изменим. Вот и все", — резюмировала Скороход. Ранее газета Financial Times опубликовало информацию, что США предоставят Украине гарантии безопасности, только если она сначала согласится на сделку с отказом от притязаний на территории. Позднее Белый дом опроверг эти данные. Владимир Зеленский 25 января в очередной раз отказался от вывода ВСУ с территории Донбасса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявил, что украинские вооруженные силы должны покинуть Донбасс, это является важным условием российской стороны. Владимир Путин не раз заявлял, что Россия призывала Украину предоставить жителям Донбасса законное право на самоопределение, но Киев предпочел начать войну. Он также отмечал, что заинтересованность Москвы в выводе украинских формирований с занимаемых ими территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления российской армии. Глава МИД Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, также пояснял, что в соответствии с конституцией России Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями, субъектами страны.

донбасс

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, донбасс, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин