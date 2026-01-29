"Просто изменим": в Киеве сделали громкое заявление о территориях
Депутат Скороход: Украина должна изменить свои границы для договора с Россией
© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Украина должна изменить свои государственные границы, чтобы отказаться от части территории Донбасса в рамках соглашения с Россией, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka.
"Я считаю, что в этой ситуации самым правильным решением было бы принять постановление <…> об изменениях административных границ Донецкой и Луганской области <…> дабы вопрос границ Донбасса не стоял", — отметила она.
"Дабы вопрос границ Донбасса не стоял, потому что мы их просто изменим. Вот и все", — резюмировала Скороход.
Ранее газета Financial Times опубликовало информацию, что США предоставят Украине гарантии безопасности, только если она сначала согласится на сделку с отказом от притязаний на территории. Позднее Белый дом опроверг эти данные.
Владимир Зеленский 25 января в очередной раз отказался от вывода ВСУ с территории Донбасса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявил, что украинские вооруженные силы должны покинуть Донбасс, это является важным условием российской стороны.
Владимир Путин не раз заявлял, что Россия призывала Украину предоставить жителям Донбасса законное право на самоопределение, но Киев предпочел начать войну. Он также отмечал, что заинтересованность Москвы в выводе украинских формирований с занимаемых ими территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления российской армии.
Глава МИД Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, также пояснял, что в соответствии с конституцией России Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями, субъектами страны.