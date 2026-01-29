https://1prime.ru/20260129/ukraina-866990301.html

"В течение 24 часов": в США сделали экстренное заявление про Украину

"В течение 24 часов": в США сделали экстренное заявление про Украину - 29.01.2026, ПРАЙМ

"В течение 24 часов": в США сделали экстренное заявление про Украину

Америка может изменить свои приоритеты, прекратив помощь Украине в пользу осуществления военной операции против Ирана, заявил отставной подполковник армии США... | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T07:16+0300

2026-01-29T07:16+0300

2026-01-29T07:16+0300

мировая экономика

иран

сша

тегеран

дональд трамп

cnn

new york times

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699190_0:273:3157:2048_1920x0_80_0_0_3a42921a046f92f1d482fdd964ee2ea5.jpg

МОСКВА, 29 января — ПРАЙМ. Америка может изменить свои приоритеты, прекратив помощь Украине в пользу осуществления военной операции против Ирана, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive. "Начало новой войны на Ближнем Востоке может усилить вовлечение США так, что они уже не вернутся. И помощь Киеву находится под угрозой, ведь нам важнее разобраться с Ираном", — пояснил он.Дэвис напомнил, что президент Дональд Трамп уже отправил боевые корабли к берегам Ирана, что может свидетельствовать о подготовке к потенциальной десантной операции. "Нападение может произойти буквально в течение 24 часов, возможно, даже сегодня вечером по нашему времени", — предположил Дэвис.На днях канал CNN, опираясь на источники, сообщил, что Трамп рассматривает возможность ударов по Ирану, если переговоры не удастся. Газета New York Times ранее сообщала, что последние переговоры по снижению напряженности с Ираном не увенчались успехом, так как Тегеран продолжает отказываться удовлетворить запросы Трампа. Президент также написал на платформе Truth Social, что американская "армада" стремительно движется в сторону Ирана и готова к выполнению своих задач. Он отметил, что следующая потенциальная атака США на Иран может стать более разрушительной, чем летом 2025 года, призвав не допустить такого сценария. В конце декабря 2025 года в Иране вспыхнули протесты, вызванные девальвацией национальной валюты, перераставшие в беспорядки против властей после призывов Резы Пехлеви, сына бывшего шаха. Трамп неоднократно выражал поддержку иранским протестующим и допускал возможность авиаударов по Ирану. В ответ на это в Тегеране заявили, что подобные заявления угрожают суверенитету страны.

https://1prime.ru/20260118/netanyakhu-866645421.html

https://1prime.ru/20260117/iran-866611557.html

https://1prime.ru/20260116/iran-866572466.html

иран

сша

тегеран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, сша, тегеран, дональд трамп, cnn, new york times