"В течение 24 часов": в США сделали экстренное заявление про Украину
Дэвис: США могут \перестать помогать Киеву из-за операции против Ирана
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 29 января — ПРАЙМ. Америка может изменить свои приоритеты, прекратив помощь Украине в пользу осуществления военной операции против Ирана, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.
"Начало новой войны на Ближнем Востоке может усилить вовлечение США так, что они уже не вернутся. И помощь Киеву находится под угрозой, ведь нам важнее разобраться с Ираном", — пояснил он.
Дэвис напомнил, что президент Дональд Трамп уже отправил боевые корабли к берегам Ирана, что может свидетельствовать о подготовке к потенциальной десантной операции.
"Нападение может произойти буквально в течение 24 часов, возможно, даже сегодня вечером по нашему времени", — предположил Дэвис.
На днях канал CNN, опираясь на источники, сообщил, что Трамп рассматривает возможность ударов по Ирану, если переговоры не удастся. Газета New York Times ранее сообщала, что последние переговоры по снижению напряженности с Ираном не увенчались успехом, так как Тегеран продолжает отказываться удовлетворить запросы Трампа.
Президент также написал на платформе Truth Social, что американская "армада" стремительно движется в сторону Ирана и готова к выполнению своих задач. Он отметил, что следующая потенциальная атака США на Иран может стать более разрушительной, чем летом 2025 года, призвав не допустить такого сценария.
В конце декабря 2025 года в Иране вспыхнули протесты, вызванные девальвацией национальной валюты, перераставшие в беспорядки против властей после призывов Резы Пехлеви, сына бывшего шаха. Трамп неоднократно выражал поддержку иранским протестующим и допускал возможность авиаударов по Ирану. В ответ на это в Тегеране заявили, что подобные заявления угрожают суверенитету страны.