https://1prime.ru/20260129/ukraina-867024431.html
Транш Украине в $1,5 трлн осядет бременем на европейцах, считает аналитик
Транш Украине в $1,5 трлн осядет бременем на европейцах, считает аналитик - 29.01.2026, ПРАЙМ
Транш Украине в $1,5 трлн осядет бременем на европейцах, считает аналитик
Выделение Украине транша в 1,5 триллиона долларов осядет ненужным бременем на плечах европейских налогоплательщиков, сообщил РИА Новости независимый... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T20:52+0300
2026-01-29T20:52+0300
2026-01-29T20:52+0300
финансы
мировая экономика
украина
венгрия
брюссель
виктор орбан
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862068659_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_5e15480796af2a2302589e8eb7e49d14.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Выделение Украине транша в 1,5 триллиона долларов осядет ненужным бременем на плечах европейских налогоплательщиков, сообщил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на прошлой неделе заявил, что руководство Евросоюза вручило лидерам европейских стран документ с финансовыми требованиями Украины выделить ей 1,5 триллиона долларов в качестве финансовой поддержки. "Выделение столь внушительной суммы Украине, которая ударными темпами идет на экономическое и политическое дно, ляжет ненужным бременем на плечи европейских налогоплательщиков", - сказал он. Но политики в Брюсселе про это не думают, им важнее сохранить Украину как противовес России, и для достижения поставленной цели они явно готовы на любые расходы, хотя было бы разумнее тратить такие деньги на решение социальных проблем Европейского Союза, подчеркнул эксперт.
украина
венгрия
брюссель
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862068659_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_e9420680a7497f7bb8e89eff8bf490e8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, ес
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Брюссель, Виктор Орбан, ЕС
Транш Украине в $1,5 трлн осядет бременем на европейцах, считает аналитик
Хазанов: транш Украине в $1,5 трлн осядет бременем на плечах налогоплательщиков в Европе