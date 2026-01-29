Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
финансы
мировая экономика
украина
венгрия
брюссель
виктор орбан
ес
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Выделение Украине транша в 1,5 триллиона долларов осядет ненужным бременем на плечах европейских налогоплательщиков, сообщил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на прошлой неделе заявил, что руководство Евросоюза вручило лидерам европейских стран документ с финансовыми требованиями Украины выделить ей 1,5 триллиона долларов в качестве финансовой поддержки. "Выделение столь внушительной суммы Украине, которая ударными темпами идет на экономическое и политическое дно, ляжет ненужным бременем на плечи европейских налогоплательщиков", - сказал он. Но политики в Брюсселе про это не думают, им важнее сохранить Украину как противовес России, и для достижения поставленной цели они явно готовы на любые расходы, хотя было бы разумнее тратить такие деньги на решение социальных проблем Европейского Союза, подчеркнул эксперт.
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Брюссель, Виктор Орбан, ЕС
20:52 29.01.2026
 
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
