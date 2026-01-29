https://1prime.ru/20260129/ukraina-867024431.html

Транш Украине в $1,5 трлн осядет бременем на европейцах, считает аналитик

2026-01-29T20:52+0300

финансы

мировая экономика

украина

венгрия

брюссель

виктор орбан

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862068659_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_5e15480796af2a2302589e8eb7e49d14.jpg

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Выделение Украине транша в 1,5 триллиона долларов осядет ненужным бременем на плечах европейских налогоплательщиков, сообщил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на прошлой неделе заявил, что руководство Евросоюза вручило лидерам европейских стран документ с финансовыми требованиями Украины выделить ей 1,5 триллиона долларов в качестве финансовой поддержки. "Выделение столь внушительной суммы Украине, которая ударными темпами идет на экономическое и политическое дно, ляжет ненужным бременем на плечи европейских налогоплательщиков", - сказал он. Но политики в Брюсселе про это не думают, им важнее сохранить Украину как противовес России, и для достижения поставленной цели они явно готовы на любые расходы, хотя было бы разумнее тратить такие деньги на решение социальных проблем Европейского Союза, подчеркнул эксперт.

украина

венгрия

брюссель

