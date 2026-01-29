https://1prime.ru/20260129/vlasti-866990049.html
Власти Приамурья планируют начать проектировать мост через Амур в этом году
Власти Приамурья планируют начать проектировать мост через Амур в этом году
2026-01-29T06:45+0300
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 янв - ПРАЙМ. Власти Приамурья рассчитывают начать проектирование будущего мостового перехода через реку Амур из российской Джалинды в китайский Мохэ уже в этом году, сообщает правительство Амурской области.
Статус реализации проекта обсудили в региональном правительстве. Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что мост Джалинда - Мохэ - важнейший проект для транспортно-логистического развития не только Амурской области, но и всего Дальнего Востока.
"В части реализации проекта по строительству моста Джалинда - Мохэ мы с китайскими партнерами заметно продвинулись. Надеемся, что в этом году будут проработаны необходимые правовые решения, и мы приступим к проектированию очень важного и нужного для нашего региона моста", - приводятся в сообщении слова Орлова.
По данным Орлова, грузопоток по мосту может составить в средне- и долгосрочной перспективе до 20 миллионов тонн в год. Сейчас ведется реконструкция подъездных путей от Транссиба до станции Рейново, а также проектирование жилого микрорайона, где будут жить сотрудники, которые обеспечат функционирование будущей транспортной и пограничной инфраструктуры
Правительство Амурской области активно взаимодействует по вопросам реализации проекта не только с китайской провинцией Хэйлунцзян, но и с правительством Якутии и предприятием железных дорог данного региона. Сейчас ведется реконструкция железнодорожной ветки Сковородино - Рейново и станции. Второй этап проекта - строительство основного сооружения, мостового перехода.
