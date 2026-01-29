https://1prime.ru/20260129/vnukovo-867024574.html

Внуково не стал участвовать в торгах на повышение при покупке Домодедово

2026-01-29T21:03+0300

бизнес

аэропорт внуково

аэропорт шереметьево

аэропорт домодедово

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Аэропорт "Внуково" принял решение не вступать в торги на повышение после того, как "Шереметьево" первым выставил предложение на минимальные 66,1 миллиарда, так как посчитал цену в 72 миллиарда высокой, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Внуково". "Международный аэропорт "Внуково" выразил готовность приобрести активы "Домодедово", предложив за них 66 миллиардов рублей. Однако после того как аэропорт "Шереметьево" первым выставил свое предложение, мы решили не вступать в торги на повышение. Мы не готовы платить 72 миллиарда рублей, так как считаем цену высокой", - рассказали во "Внуково". Аукцион по продаже аэропорта "Домодедово" выиграла структура "Шереметьево", предложив 66,1 миллиарда рублей при стартовой цене 132,3 миллиарда рублей, сообщил ранее в четверг организатор торгов ПСБ.

2026

