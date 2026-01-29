Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это конец": депутат Рады рассказал о нападении ВСУ на Белоруссию - 29.01.2026, ПРАЙМ
"Это конец": депутат Рады рассказал о нападении ВСУ на Белоруссию
"Это конец": депутат Рады рассказал о нападении ВСУ на Белоруссию - 29.01.2026, ПРАЙМ
"Это конец": депутат Рады рассказал о нападении ВСУ на Белоруссию
Владимир Зеленский рассматривал вариант атаки ВСУ на Белоруссию, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в интервью телеканалу "Белта". | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T05:56+0300
2026-01-29T05:56+0300
МОСКВА, 29 января — ПРАЙМ. Владимир Зеленский рассматривал вариант атаки ВСУ на Белоруссию, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в интервью телеканалу "Белта"."Он (Зеленский. — Прим. Ред.) вполне реально обсуждал наступление ВСУ на территорию Белоруссии. С единой целью — исключительно эскалация этой войны", — отметил эксперт.Как объяснил парламентарий, на сегодняшний день у главы киевского режима отсутствуют необходимые технические средства для такого шага, однако он предпринимает все усилия, чтобы усугубить конфликт и отложить мирное урегулирование. "Для Зеленского &lt;…&gt; мир — это конец, физический и политический. Поэтому он будет все для этого делать", — подытожил Дмитрук. Ранее депутат заявил, что Украина сможет выжить только в сотрудничестве с Россией и Белоруссией, но глава киевского режима делает все возможное, чтобы порвать отношения своей страны с ее естественными союзниками. В середине октября президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского скорее решаться на переговоры с Россией. Он отметил, что российские войска ежедневно продвигаются на фронте и это может привести к исчезновению Украины как государства. К тому же, по словам Лукашенко, на Западе есть политики, которые хотят оттяпать западную часть Украины. Счастье на территорию Украины не принесет никто, кроме славянских государств, заявил белорусский лидер.
05:56 29.01.2026
 
"Это конец": депутат Рады рассказал о нападении ВСУ на Белоруссию

Дмитрук заявил, что Зеленский обсуждал наступление ВСУ на Белоруссию

Украинский флаг, Киев. Архивное фото
МОСКВА, 29 января — ПРАЙМ. Владимир Зеленский рассматривал вариант атаки ВСУ на Белоруссию, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в интервью телеканалу "Белта".
"Он (Зеленский. — Прим. Ред.) вполне реально обсуждал наступление ВСУ на территорию Белоруссии. С единой целью — исключительно эскалация этой войны", — отметил эксперт.
Как объяснил парламентарий, на сегодняшний день у главы киевского режима отсутствуют необходимые технические средства для такого шага, однако он предпринимает все усилия, чтобы усугубить конфликт и отложить мирное урегулирование.
"Для Зеленского <…> мир — это конец, физический и политический. Поэтому он будет все для этого делать", — подытожил Дмитрук.
Ранее депутат заявил, что Украина сможет выжить только в сотрудничестве с Россией и Белоруссией, но глава киевского режима делает все возможное, чтобы порвать отношения своей страны с ее естественными союзниками. В середине октября президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского скорее решаться на переговоры с Россией. Он отметил, что российские войска ежедневно продвигаются на фронте и это может привести к исчезновению Украины как государства. К тому же, по словам Лукашенко, на Западе есть политики, которые хотят оттяпать западную часть Украины. Счастье на территорию Украины не принесет никто, кроме славянских государств, заявил белорусский лидер.
 
