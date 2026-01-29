https://1prime.ru/20260129/vsu-866989410.html

"Это конец": депутат Рады рассказал о нападении ВСУ на Белоруссию

"Это конец": депутат Рады рассказал о нападении ВСУ на Белоруссию - 29.01.2026, ПРАЙМ

"Это конец": депутат Рады рассказал о нападении ВСУ на Белоруссию

Владимир Зеленский рассматривал вариант атаки ВСУ на Белоруссию, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в интервью телеканалу "Белта". | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T05:56+0300

2026-01-29T05:56+0300

2026-01-29T05:56+0300

украина

белоруссия

запад

владимир зеленский

всу

рада

александр лукашенко

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg

МОСКВА, 29 января — ПРАЙМ. Владимир Зеленский рассматривал вариант атаки ВСУ на Белоруссию, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в интервью телеканалу "Белта"."Он (Зеленский. — Прим. Ред.) вполне реально обсуждал наступление ВСУ на территорию Белоруссии. С единой целью — исключительно эскалация этой войны", — отметил эксперт.Как объяснил парламентарий, на сегодняшний день у главы киевского режима отсутствуют необходимые технические средства для такого шага, однако он предпринимает все усилия, чтобы усугубить конфликт и отложить мирное урегулирование. "Для Зеленского <…> мир — это конец, физический и политический. Поэтому он будет все для этого делать", — подытожил Дмитрук. Ранее депутат заявил, что Украина сможет выжить только в сотрудничестве с Россией и Белоруссией, но глава киевского режима делает все возможное, чтобы порвать отношения своей страны с ее естественными союзниками. В середине октября президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского скорее решаться на переговоры с Россией. Он отметил, что российские войска ежедневно продвигаются на фронте и это может привести к исчезновению Украины как государства. К тому же, по словам Лукашенко, на Западе есть политики, которые хотят оттяпать западную часть Украины. Счастье на территорию Украины не принесет никто, кроме славянских государств, заявил белорусский лидер.

украина

белоруссия

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, белоруссия, запад, владимир зеленский, всу, рада, александр лукашенко, в мире