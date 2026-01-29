https://1prime.ru/20260129/vyplaty-867012676.html

В России с 1 февраля проиндексируют более 40 соцвыплат

2026-01-29T15:20+0300

2026-01-29T15:20+0300

2026-01-29T15:31+0300

рф

михаил мишустин

общество

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Более 40 социальных выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы с 1 февраля по уровню инфляции прошлого года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "С 1 февраля будут увеличены более 40 социальных выплат, пособий, компенсаций. Они будут проиндексированы по уровню потребительской инфляции прошлого года", - сказал Мишустин на заседании правительства. Он подчеркнул, что эта мера реализуется ежегодно и касается миллионов граждан.

рф

2026

Новости

ru-RU

рф, михаил мишустин, общество