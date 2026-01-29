В России с 1 февраля проиндексируют более 40 соцвыплат

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260129/vyplaty-867012676.html
рф
михаил мишустин
общество
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Более 40 социальных выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы с 1 февраля по уровню инфляции прошлого года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "С 1 февраля будут увеличены более 40 социальных выплат, пособий, компенсаций. Они будут проиндексированы по уровню потребительской инфляции прошлого года", - сказал Мишустин на заседании правительства. Он подчеркнул, что эта мера реализуется ежегодно и касается миллионов граждан.
рф, михаил мишустин, общество
РФ, Михаил Мишустин, Общество
15:20 29.01.2026 (обновлено: 15:31 29.01.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Российские рубли
Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Более 40 социальных выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы с 1 февраля по уровню инфляции прошлого года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"С 1 февраля будут увеличены более 40 социальных выплат, пособий, компенсаций. Они будут проиндексированы по уровню потребительской инфляции прошлого года", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Он подчеркнул, что эта мера реализуется ежегодно и касается миллионов граждан.
 
