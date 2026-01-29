Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия обновила рекорд по импорту кофе и чая из Японии - 29.01.2026
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Россия в прошлом году импортировала кофе и чая из Японии на максимальные за историю взаимной торговли суммы, выяснило РИА Новости, изучив статистику японской таможни. Так, поставки кофе подросли за год еще на 1,5% - до 2,76 миллиона долларов, что позволило обновить рекорд 2024 года. Аналогичная ситуация с чаем, только здесь положительная динамика была в разы заметнее: рост более чем на треть и новый рекорд в 2,13 миллиона долларов.
12:40 29.01.2026
 
Россия обновила рекорд по импорту кофе и чая из Японии

Россия в 2025 году импортировала кофе и чай из Японии на рекордные суммы

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Россия в прошлом году импортировала кофе и чая из Японии на максимальные за историю взаимной торговли суммы, выяснило РИА Новости, изучив статистику японской таможни.
Так, поставки кофе подросли за год еще на 1,5% - до 2,76 миллиона долларов, что позволило обновить рекорд 2024 года.
Аналогичная ситуация с чаем, только здесь положительная динамика была в разы заметнее: рост более чем на треть и новый рекорд в 2,13 миллиона долларов.
 
