Россия обновила рекорд по импорту кофе и чая из Японии
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Россия в прошлом году импортировала кофе и чая из Японии на максимальные за историю взаимной торговли суммы, выяснило РИА Новости, изучив статистику японской таможни. Так, поставки кофе подросли за год еще на 1,5% - до 2,76 миллиона долларов, что позволило обновить рекорд 2024 года. Аналогичная ситуация с чаем, только здесь положительная динамика была в разы заметнее: рост более чем на треть и новый рекорд в 2,13 миллиона долларов.
