На Запорожской АЭС началась ремонтная кампания
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – ПРАЙМ. Ремонтная кампания началась на Запорожской АЭС и продлится в течение года под контролем инспекторов МАГАТЭ, сообщает пресс-служба станции."На Запорожской атомной станции успешно началась ремонтная кампания 2026 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале станции.Работы, по данным пресс-службы, продлятся в течение всего года."Ремонтная кампания проходит в присутствии и под контролем инспекторов МАГАТЭ, находящихся на станции", - подчеркнули в пресс-службе.На станции, по данным пресс-службы, проведут работы по обслуживанию и капитальному ремонту ключевого оборудования, включая системы безопасности, а также комплексную оценку состояния энергоблоков для подготовки к продлению срока их эксплуатации."Старт ремонтной кампании дал вывод в ремонт основного и вспомогательного оборудования вторых каналов систем безопасности энергоблока № 5. Работы ведутся в реакторном и турбинном отделениях, а также в цехах-владельцах оборудования", - отметили в пресс-службе.При этом в пресс-службе добавили, что присутствие инспекторов МАГАТЭ имеет важное значение для обеспечения объективности, прозрачности и соответствия всех проводимых работ строжайшим международным стандартам ядерной безопасности, что является залогом надежной и безопасной работы станции в долгосрочной перспективе.
