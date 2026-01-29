https://1prime.ru/20260129/zapasy-866997557.html

Минприроды оценило прирост запасов нефти и конденсата в России

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Прирост запасов нефти и конденсата в России в 2025 году составил 640 миллионов тонн, газа - 670 миллиардов кубометров, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "По уточненным данным, на 640 миллионов тонн увеличились запасы нефти и конденсата по всем категориям, по газу - 670 миллиардов кубических метров", - приводятся в сообщении министерства слова Козлова. Отмечается, что за прошлый год в стране появилось 41 месторождение углеводородов, из которых 31 - нефтяные. Самые крупные: Толавэйское газоконденсатное в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с запасами 54,4 миллиарда кубометров газа и 20,4 миллиона тонн конденсата, Мезенинское в Красноярском крае с 49,7 миллиарда кубометров газа и месторождение имени Алексея Конторовича в ЯНАО с запасами газа в 30,3 миллиарда кубометров, нефти 7 миллионов тонн и 0,4 миллиона тонн конденсата.

