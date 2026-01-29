https://1prime.ru/20260129/zapasy-866997557.html
Минприроды оценило прирост запасов нефти и конденсата в России
Минприроды оценило прирост запасов нефти и конденсата в России - 29.01.2026, ПРАЙМ
Минприроды оценило прирост запасов нефти и конденсата в России
Прирост запасов нефти и конденсата в России в 2025 году составил 640 миллионов тонн, газа - 670 миллиардов кубометров, заявил глава Минприроды РФ Александр... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T10:45+0300
2026-01-29T10:45+0300
2026-01-29T10:59+0300
газ
россия
рф
красноярский край
янао
александр козлов
минприроды
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/82701/43/827014352_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_2f0cc50a72a516b9c6ab4f94d7180929.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Прирост запасов нефти и конденсата в России в 2025 году составил 640 миллионов тонн, газа - 670 миллиардов кубометров, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "По уточненным данным, на 640 миллионов тонн увеличились запасы нефти и конденсата по всем категориям, по газу - 670 миллиардов кубических метров", - приводятся в сообщении министерства слова Козлова. Отмечается, что за прошлый год в стране появилось 41 месторождение углеводородов, из которых 31 - нефтяные. Самые крупные: Толавэйское газоконденсатное в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с запасами 54,4 миллиарда кубометров газа и 20,4 миллиона тонн конденсата, Мезенинское в Красноярском крае с 49,7 миллиарда кубометров газа и месторождение имени Алексея Конторовича в ЯНАО с запасами газа в 30,3 миллиарда кубометров, нефти 7 миллионов тонн и 0,4 миллиона тонн конденсата.
https://1prime.ru/20260129/zoloto-866997919.html
рф
красноярский край
янао
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82701/43/827014352_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_669c47de9f1bb71f53cd211b3a1a7e85.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, рф, красноярский край, янао, александр козлов, минприроды
Газ, РОССИЯ, РФ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЯНАО, Александр Козлов, Минприроды, Энергетика
Минприроды оценило прирост запасов нефти и конденсата в России
Минприроды: запасы нефти и конденсата в России выросли на 640 млн тонн в 2025 году