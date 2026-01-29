Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минприроды оценило прирост запасов нефти и конденсата в России - 29.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260129/zapasy-866997557.html
Минприроды оценило прирост запасов нефти и конденсата в России
Минприроды оценило прирост запасов нефти и конденсата в России - 29.01.2026, ПРАЙМ
Минприроды оценило прирост запасов нефти и конденсата в России
Прирост запасов нефти и конденсата в России в 2025 году составил 640 миллионов тонн, газа - 670 миллиардов кубометров, заявил глава Минприроды РФ Александр... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T10:45+0300
2026-01-29T10:59+0300
газ
россия
рф
красноярский край
янао
александр козлов
минприроды
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/82701/43/827014352_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_2f0cc50a72a516b9c6ab4f94d7180929.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Прирост запасов нефти и конденсата в России в 2025 году составил 640 миллионов тонн, газа - 670 миллиардов кубометров, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "По уточненным данным, на 640 миллионов тонн увеличились запасы нефти и конденсата по всем категориям, по газу - 670 миллиардов кубических метров", - приводятся в сообщении министерства слова Козлова. Отмечается, что за прошлый год в стране появилось 41 месторождение углеводородов, из которых 31 - нефтяные. Самые крупные: Толавэйское газоконденсатное в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с запасами 54,4 миллиарда кубометров газа и 20,4 миллиона тонн конденсата, Мезенинское в Красноярском крае с 49,7 миллиарда кубометров газа и месторождение имени Алексея Конторовича в ЯНАО с запасами газа в 30,3 миллиарда кубометров, нефти 7 миллионов тонн и 0,4 миллиона тонн конденсата.
https://1prime.ru/20260129/zoloto-866997919.html
рф
красноярский край
янао
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82701/43/827014352_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_669c47de9f1bb71f53cd211b3a1a7e85.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, рф, красноярский край, янао, александр козлов, минприроды
Газ, РОССИЯ, РФ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЯНАО, Александр Козлов, Минприроды, Энергетика
10:45 29.01.2026 (обновлено: 10:59 29.01.2026)
 
Минприроды оценило прирост запасов нефти и конденсата в России

Минприроды: запасы нефти и конденсата в России выросли на 640 млн тонн в 2025 году

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Добыча нефти.. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Прирост запасов нефти и конденсата в России в 2025 году составил 640 миллионов тонн, газа - 670 миллиардов кубометров, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"По уточненным данным, на 640 миллионов тонн увеличились запасы нефти и конденсата по всем категориям, по газу - 670 миллиардов кубических метров", - приводятся в сообщении министерства слова Козлова.
Отмечается, что за прошлый год в стране появилось 41 месторождение углеводородов, из которых 31 - нефтяные.
Самые крупные: Толавэйское газоконденсатное в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с запасами 54,4 миллиарда кубометров газа и 20,4 миллиона тонн конденсата, Мезенинское в Красноярском крае с 49,7 миллиарда кубометров газа и месторождение имени Алексея Конторовича в ЯНАО с запасами газа в 30,3 миллиарда кубометров, нефти 7 миллионов тонн и 0,4 миллиона тонн конденсата.
Месторождение золота в Забайкальском крае - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Минприроды оценило прирост запасов золота в России
10:57
 
ЭнергетикаГазРОССИЯРФКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙЯНАОАлександр КозловМинприроды
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала