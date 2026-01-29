Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине раскрыли тяжелую правду о запрете русского языка - 29.01.2026
На Украине раскрыли тяжелую правду о запрете русского языка
На Украине раскрыли тяжелую правду о запрете русского языка - 29.01.2026, ПРАЙМ
На Украине раскрыли тяжелую правду о запрете русского языка
Украинцы продолжают активно использовать русский язык в тех случаях, когда это не ограничено законодательством, заявила языковой омбудсмен Украины Елена... | 29.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Украинцы продолжают активно использовать русский язык в тех случаях, когда это не ограничено законодательством, заявила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская в эфире YouTube-канала "КиевFM"."Даже если ты у себя на работе решаешь не какой-то деловой вопрос, а обсуждаешь свою собачку или котика, ты все равно должен это делать на государственном языке, потому что ты все равно в публичном пространстве, ты на работе ", — заявила она.Омбудсмен отметила, что из обращений, которые поступают к ней, следует: в повседневных ситуациях, не связанных с рабочими обязанностями, украинцы часто переходят на русский язык.После госпереворота в 2014 году украинские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование его во всех сферах жизни.В декабре 2023 года Верховная рада приняла законопроект о нацменьшинствах. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получать серьезные поблажки.Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, что украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. При этом почти половина жителей Украины так или иначе общается дома на русском языке, следует из опроса, проведенного в декабре 2025 года центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.
22:51 29.01.2026
 
На Украине раскрыли тяжелую правду о запрете русского языка

Ивановская: украинцы говорят по-русски, если это не запрещено законом

МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Украинцы продолжают активно использовать русский язык в тех случаях, когда это не ограничено законодательством, заявила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская в эфире YouTube-канала "КиевFM".
"Даже если ты у себя на работе решаешь не какой-то деловой вопрос, а обсуждаешь свою собачку или котика, ты все равно должен это делать на государственном языке, потому что ты все равно в публичном пространстве, ты на работе ", — заявила она.
Омбудсмен отметила, что из обращений, которые поступают к ней, следует: в повседневных ситуациях, не связанных с рабочими обязанностями, украинцы часто переходят на русский язык.
После госпереворота в 2014 году украинские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование его во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года Верховная рада приняла законопроект о нацменьшинствах. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получать серьезные поблажки.
Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, что украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. При этом почти половина жителей Украины так или иначе общается дома на русском языке, следует из опроса, проведенного в декабре 2025 года центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.
