29.01.2026
На Западе высказались о побеге Зеленского с Украины
29.01.2026
На Западе высказались о побеге Зеленского с Украины
Владимир Зеленский попытается организовать свой побег, как только конфликт на Украине завершится, заявил политический аналитик Алан Уотсон в соцсети Х. | 29.01.2026
2026-01-29T17:55+0300
2026-01-29T17:55+0300
мировая экономика
общество
украина
запад
владимир зеленский
дмитрий песков
нато
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский попытается организовать свой побег, как только конфликт на Украине завершится, заявил политический аналитик Алан Уотсон в соцсети Х."Когда война на Украине закончится — два миллиона украинских солдат погибли, пропали без вести или получили необратимые увечья, — Зеленский, продавший свою страну НАТО и нацистам, попытается бежать", — написал он.Автор допускает, что глава киевского режима также рассчитывает жить за границей на "миллиарды долларов", с которыми сбежит.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
https://1prime.ru/20260129/zelenskiy-867003819.html
украина
запад
мировая экономика, общество , украина, запад, владимир зеленский, дмитрий песков, нато, оон
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, НАТО, ООН
17:55 29.01.2026
 
На Западе высказались о побеге Зеленского с Украины

Аналитик Уотсон указал на возможность бегства Зеленского с Украины

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский попытается организовать свой побег, как только конфликт на Украине завершится, заявил политический аналитик Алан Уотсон в соцсети Х.
"Когда война на Украине закончится — два миллиона украинских солдат погибли, пропали без вести или получили необратимые увечья, — Зеленский, продавший свою страну НАТО и нацистам, попытается бежать", — написал он.
Автор допускает, что глава киевского режима также рассчитывает жить за границей на "миллиарды долларов", с которыми сбежит.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Журналист раскрыл, какой сильнейший удар получил Зеленский
12:20
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАЗАПАДВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковНАТОООН
 
 
