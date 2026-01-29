https://1prime.ru/20260129/zhdanova-866985330.html

Военный потенциал ЕС может спровоцировать войну в регионе, заявила Жданова

Военный потенциал ЕС может спровоцировать войну в регионе, заявила Жданова - 29.01.2026, ПРАЙМ

Военный потенциал ЕС может спровоцировать войну в регионе, заявила Жданова

Рано или поздно накопленный странами Евросоюза военный потенциал может спровоцировать реальную войну в регионе, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T00:57+0300

2026-01-29T00:57+0300

2026-01-29T00:57+0300

экономика

россия

мировая экономика

украина

рф

европа

владимир путин

сергей лавров

ес

обсе

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866985330.jpg?1769637479

ВЕНА, 29 янв - ПРАЙМ. Рано или поздно накопленный странами Евросоюза военный потенциал может спровоцировать реальную войну в регионе, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Рано или поздно накопленный странами Евросоюза военный потенциал может спровоцировать реальную войну в регионе. Если кто-то из уважаемых делегаций не знаком с творчеством русского классика А. П. Чехова, то уточним, что, согласно сформулированному им принципу драматургии, "ружье, висящее на стене, обязательно выстрелит". В этом контексте мы не драматизируем ситуацию и не пытаемся угрожать, а взываем к разуму", - сказала она на 1125-м заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду. Делегат добавила, что после рокового первого выстрела уже будет поздно. "Европа, да и весь мир, могут испытать на себе более тяжкие последствия", - пояснила Жданова. Она также указала на то, что риторика государств-членов ЕС о мнимой поддержке поиска путей мирного урегулирования на Украине - это лишь попытка в очередной раз "замотать" этот процесс. По ее словам, в Брюсселе этого не скрывают, подчеркивая, что вне зависимости от результатов российско-американских встреч на высшем уровне Евросоюз продолжит накачку киевского режима оружием и финансами. Однако это лишь создает завалы на пути урегулирования, добавила дипломат. При этом она подчеркнула, что тенденция на милитаризацию имеет высокую цену, которую вынуждены платить обычные европейцы. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

украина

рф

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, украина, рф, европа, владимир путин, сергей лавров, ес, обсе, нато