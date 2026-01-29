Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото готовится подложить миру "черного лебедя" - 29.01.2026
Золото готовится подложить миру "черного лебедя"
мнения аналитиков
финансы
bloomberg
saxo bank
citi
биржевые цены на золото
МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. Золото в базовом сценарии в ближайшие годы скорее будет торговаться в коридоре в несколько тысяч долларов за унцию, а не взлетит к 10 000, как ожидают в Saxo Bank. Но и обвал к 2,5 тысячам долларов, как ждут в Bloomberg со ссылкой на аналитиков Citi, выглядит не "базой", а одним из умеренно‑медвежьих вариантов. Сценарий Saxo — это именностресс‑фантазия, а не прогноз, поэтому он так резко расходится с более умеренными оценками инвестиционных домов.Что на самом деле пишет Saxo• Прогноз "золото по 10 000" входит в ежегодные Outrageous Predictions — это заведомо маловероятные, но потенциально сильные по эффекту сценарии, а не официальный базовый прогноз банка.• Логика такого сценария: нечто вроде "чёрного лебедя" — кризис доверия к доллару и финансовой системе, технологический шок или радикальная дедолларизация, например, через появление “золотого юаня”, обеспеченного золотом.Откуда у Bloomberg / Citi цифра 2 500?• Оценка справедливой цены в районе 2 500–2 700 долларов отражает взгляд части инвестдомов (в публикациях часто фигурирует City и ряд экспертов на площадках Bloomberg): идея в том, что текущий скачок во многом вызван всплеском инвестиционного спроса и страхов, которые со временем сдуются.• В таком подходе золото привязывают к более "нормальным" реальным ставкам ФРС, охлаждению геополитической напряжённости и снижению паники — при этом многие другие участники рынка, наоборот, видят потенциал роста к 3 700–4 000 к 2026 году за счёт продолжения покупок Центробанка и мягкой политики ФРС.Почему прогнозы столь противоположны• Разный уровень допущений по рискам: "10 000" — это условие системного шока и бегства из фиатных валют, "2 500" — мир, где инфляция под контролем, ставки снижаются без рецессии, а часть инвесторов выходит из защитных активов.• Разный горизонт и цель: Outrageous Predictions — интеллектуальный эксперимент "что, если всё пойдёт не так", тогда как инвестиционные дома строят модели под базовый сценарий и управление риском клиентов, а не под крайние хвосты распределения.Стоит ли сейчас заходить в золото?• Золото уже прошло сильное ралли последних лет и торгуется существенно выше уровней 2023 года, при этом консенсус по рынку ближе к плавному росту/стабилизации (3 500–4 000) с высокой волатильностью, чем к кратному удвоению или краху.• Для частного инвестора золото разумно рассматривать как страховой актив в портфеле (10–20% в золоте и других защитных инструментах), а не как спекуляцию "ставлю всё на 10 000", потому что вероятность экстремального сценария по определению низкая, а просадки на сотни долларов за унцию по пути будут нормой.Что будет с экономикой и другими активами?• Массовый "исход" всех инвесторов в золото — это как раз и есть индикатор тяжёлого кризиса: для такого бегства нужны либо масштабные геополитические потрясения, либо потеря доверия к доллару и облигациям, а это уже сценарий глобальной рецессии, проблем на долговых рынках и пересмотра моделей роста.• В реальности центральные банки и крупные фонды обычно перераспределяют доли: увеличивают золото, но не обнуляют позиции в акциях и облигациях, поэтому вместо "все ушли в металл, остальное в минусе" рынок чаще видит ротацию — давление на самые рискованные сегменты (технологии, развивающиеся рынки) и премию за надёжность в защитных активах.Автор - эксперт московского отделения "Опоры России" по финансово-правовой безопасности Сергей Елин
05:05 29.01.2026
 
Золото готовится подложить миру "черного лебедя"

Эксперт Елин: мир не "уйдет в золото", даже если оно продолжит дорожать дальше

Сергей Елин, руководитель АКГ АИП, эксперт по финансово-правовой безопасности МГО ОПОРЫ РОССИИ
Сергей Елин
эксперт московского отделения "Опоры России" по финансово-правовой безопасности
МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. Золото в базовом сценарии в ближайшие годы скорее будет торговаться в коридоре в несколько тысяч долларов за унцию, а не взлетит к 10 000, как ожидают в Saxo Bank. Но и обвал к 2,5 тысячам долларов, как ждут в Bloomberg со ссылкой на аналитиков Citi, выглядит не "базой", а одним из умеренно‑медвежьих вариантов. Сценарий Saxo — это именностресс‑фантазия, а не прогноз, поэтому он так резко расходится с более умеренными оценками инвестиционных домов.
Что на самом деле пишет Saxo
• Прогноз "золото по 10 000" входит в ежегодные Outrageous Predictions — это заведомо маловероятные, но потенциально сильные по эффекту сценарии, а не официальный базовый прогноз банка.
• Логика такого сценария: нечто вроде "чёрного лебедя" — кризис доверия к доллару и финансовой системе, технологический шок или радикальная дедолларизация, например, через появление “золотого юаня”, обеспеченного золотом.
Откуда у Bloomberg / Citi цифра 2 500?
• Оценка справедливой цены в районе 2 500–2 700 долларов отражает взгляд части инвестдомов (в публикациях часто фигурирует City и ряд экспертов на площадках Bloomberg): идея в том, что текущий скачок во многом вызван всплеском инвестиционного спроса и страхов, которые со временем сдуются.
• В таком подходе золото привязывают к более "нормальным" реальным ставкам ФРС, охлаждению геополитической напряжённости и снижению паники — при этом многие другие участники рынка, наоборот, видят потенциал роста к 3 700–4 000 к 2026 году за счёт продолжения покупок Центробанка и мягкой политики ФРС.
Почему прогнозы столь противоположны
• Разный уровень допущений по рискам: "10 000" — это условие системного шока и бегства из фиатных валют, "2 500" — мир, где инфляция под контролем, ставки снижаются без рецессии, а часть инвесторов выходит из защитных активов.
• Разный горизонт и цель: Outrageous Predictions — интеллектуальный эксперимент "что, если всё пойдёт не так", тогда как инвестиционные дома строят модели под базовый сценарий и управление риском клиентов, а не под крайние хвосты распределения.
Стоит ли сейчас заходить в золото?
• Золото уже прошло сильное ралли последних лет и торгуется существенно выше уровней 2023 года, при этом консенсус по рынку ближе к плавному росту/стабилизации (3 500–4 000) с высокой волатильностью, чем к кратному удвоению или краху.
• Для частного инвестора золото разумно рассматривать как страховой актив в портфеле (10–20% в золоте и других защитных инструментах), а не как спекуляцию "ставлю всё на 10 000", потому что вероятность экстремального сценария по определению низкая, а просадки на сотни долларов за унцию по пути будут нормой.
Что будет с экономикой и другими активами?
• Массовый "исход" всех инвесторов в золото — это как раз и есть индикатор тяжёлого кризиса: для такого бегства нужны либо масштабные геополитические потрясения, либо потеря доверия к доллару и облигациям, а это уже сценарий глобальной рецессии, проблем на долговых рынках и пересмотра моделей роста.
• В реальности центральные банки и крупные фонды обычно перераспределяют доли: увеличивают золото, но не обнуляют позиции в акциях и облигациях, поэтому вместо "все ушли в металл, остальное в минусе" рынок чаще видит ротацию — давление на самые рискованные сегменты (технологии, развивающиеся рынки) и премию за надёжность в защитных активах.
Автор - эксперт московского отделения "Опоры России" по финансово-правовой безопасности Сергей Елин

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

