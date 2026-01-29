Дело не в цене: эти вложения в золото могут разорить

https://1prime.ru/20260129/zoloto-866970868.html

МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. Покупка нумизматических или коллекционных монет часто оборачивается убытками, поскольку их цена определяется коллекционным спросом, редкостью и сохранностью, а не только содержанием золота, рассказал агентству "Прайм" бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев."Продать их быстро часто невозможно без дисконта. Кроме того, нужно хорошо разбираться в теме. Банк России прямо описывает практику переделки подлинных монет и изготовления имитаций, чтобы продать их как редкие нумизматические образцы", - предупредил он.Даже для монет из драгоценных металлов критична сохранность: царапины и сколы - уже риск дисконта или отказа. Нумизматика по сути является коллекционным рынком с высоким риском подделок и неликвидности, а не аналогом слитка, добавил эксперт.Ювелирные изделия убыточны как вложение, потому что в цене украшения заложены работа, бренд, розничная наценка и вставки, а обратный выкуп почти всегда идёт как лом или скупка с большим дисконтом, считает он.Физическое золото – довольно мягкий металл, и любое даже незначительное повреждение вроде царапины, скола или вмятины может снизить стоимость слитка. Кроме того, рекомендуется сохранить его паспорт или сертификат, а также документы, подтверждающие законность и дату приобретения, они нужны в том числе для целей налогообложения.Обезличенный металлический счет или ОМС часто продают как тихий актив, однако юридически это не банковский вклад. ОМС не включен в систему страхования вкладов и на него не распространяются гарантии.Золото через псевдоброкеров, сомнительные платформы и маржинальную торговлю это уже не про металл, а про финансовый риск и зачастую про мошенничество. Банк России прямо говорит: участник, который оказывает финансовые услуги, должен иметь лицензию или быть в реестре. Есть предупредительный список Банка России по компаниям с признаками нелегальной деятельности и пирамид, указал Илья Русяев."Практический чек-лист: не путайте инвестиционное золото с нумизматикой. Слитки и монеты, а также документы на них храните бережно. Любые платформы и брокеров проверяйте в реестрах и списках Банка России. И никогда не выполняйте инструкции в стиле "купите золото и передайте курьеру или на защищённый счёт", - заключил он.

