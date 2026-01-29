Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевые цены на золото и серебро обновили исторические рекорды - 29.01.2026
Биржевые цены на золото и серебро обновили исторические рекорды
Биржевые цены на золото и серебро обновили исторические рекорды - 29.01.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на золото и серебро обновили исторические рекорды
Биржевые цены на золото и серебро растут в пределах 3-4% в четверг утром и ранее в ходе торгов обновили исторические рекорды - выше 5600 долларов и 119 долларов | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T07:36+0300
2026-01-29T08:01+0300
рынок
торги
comex
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на золото и серебро растут в пределах 3-4% в четверг утром и ранее в ходе торгов обновили исторические рекорды - выше 5600 долларов и 119 долларов за тройскую унцию соответственно, следует из данных торгов. По состоянию на 7.12 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 4,39% относительно предыдущего закрытия, или на 232,99 доллара - до 5 572,96 доллара за тройскую унцию. А ранее в ходе торгов котировки достигали исторического рекорда в 5 625,89 доллара за унцию. Мартовский фьючерс на серебро в то же время рос в цене на 3,44% - до 117,442 доллара за унцию. Ранее в четверг котировки обновили рекорд, поднявшись до 119,45 доллара.
2026
Новости
рынок, торги, comex
Рынок, Торги, Comex
07:36 29.01.2026 (обновлено: 08:01 29.01.2026)
 
Биржевые цены на золото и серебро обновили исторические рекорды

Биржевые цены на золото и серебро обновили рекорды и торгуются выше $5600 и $119 за унцию

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на золото и серебро растут в пределах 3-4% в четверг утром и ранее в ходе торгов обновили исторические рекорды - выше 5600 долларов и 119 долларов за тройскую унцию соответственно, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.12 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 4,39% относительно предыдущего закрытия, или на 232,99 доллара - до 5 572,96 доллара за тройскую унцию. А ранее в ходе торгов котировки достигали исторического рекорда в 5 625,89 доллара за унцию.
Мартовский фьючерс на серебро в то же время рос в цене на 3,44% - до 117,442 доллара за унцию. Ранее в четверг котировки обновили рекорд, поднявшись до 119,45 доллара.
 
Чаты
Заголовок открываемого материала