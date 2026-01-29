https://1prime.ru/20260129/zoloto-866990635.html

Биржевые цены на золото и серебро обновили исторические рекорды

Биржевые цены на золото и серебро обновили исторические рекорды - 29.01.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на золото и серебро обновили исторические рекорды

Биржевые цены на золото и серебро растут в пределах 3-4% в четверг утром и ранее в ходе торгов обновили исторические рекорды - выше 5600 долларов и 119 долларов | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T07:36+0300

2026-01-29T07:36+0300

2026-01-29T08:01+0300

рынок

торги

comex

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866990635.jpg?1769662876

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на золото и серебро растут в пределах 3-4% в четверг утром и ранее в ходе торгов обновили исторические рекорды - выше 5600 долларов и 119 долларов за тройскую унцию соответственно, следует из данных торгов. По состоянию на 7.12 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 4,39% относительно предыдущего закрытия, или на 232,99 доллара - до 5 572,96 доллара за тройскую унцию. А ранее в ходе торгов котировки достигали исторического рекорда в 5 625,89 доллара за унцию. Мартовский фьючерс на серебро в то же время рос в цене на 3,44% - до 117,442 доллара за унцию. Ранее в четверг котировки обновили рекорд, поднявшись до 119,45 доллара.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, comex