Минприроды оценило прирост запасов золота в России в 2025 году в 614 тонн
Месторождение золота в Забайкальском крае. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Прирост балансовых запасов золота в России в прошлому году составил 614 тонн, угля - 938 миллионов тонн, железных руд - 984 миллиона тонн, сообщило Минприроды со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.
"Положительная динамика по приросту запасов в 2025 году сохраняется по большинству видов сырья. Общий прирост балансовых запасов золота составил 614 тонн, меди - 3 миллиона тонн, угля - 938,1 миллиона тонн, железных руд - 984,2 миллиона тонн, титана - 17,3 миллиона тонн, вольфрама - 5,5 тысяч тонн, нефелиновых и сынныритовых руд - 1,5 миллиона тонн и 163,9 миллиона тонн соответственно", - приводит пресс-служба слова Козлова.
Отмечается, что в тройке "золотых" лидеров находятся Федоровско-Кедровское месторождение в Республике Хакасия с запасами 21,7 тонны золота и 17,6 тонны серебра, Дубач в Магаданской области с 14,7 тонны золота и Каюрковское в Камчатском крае - его запасы золота составляют 10,8 тонны, а серебра - 12 тонн.
"Всего же из 317 открытых месторождений года - 276 приходится на твердые полезные ископаемые", - добавляется в сообщении.
Например, за счет федерального бюджета шла геологоразведка и открыты два месторождения дефицитного сырья: Гозогор в Забайкальском крае с запасами плавикового шпата в 5,1 миллиона тонн и Гетканчик в Амурской области с запасами 5,5 тысяч тонн вольфрама и 800 килограммов золота.
В списке крупных объектов - меднорудное месторождение Гравийское в Красноярском крае с балансовыми запасами меди в 243,4 тысячи тонн и серебра в 242 тонны, а также Сибирское Восточное в Кемеровской области, содержащее 280 миллионов тонн каменного угля.
Кроме того, в Иркутской области было обнаружено месторождение апатит-перовскит-титаномагнетитовых руд Жидойское с запасами железных руд в 218,8 миллиона тонн, титана - 17,3 миллиона тонн и апатитовых руд - 6,3 миллиона тонн.