Добыча золота в мире в 2025 году обновила исторический рекорд
Добыча золота в мире в 2025 году обновила исторический рекорд - 29.01.2026, ПРАЙМ
Добыча золота в мире в 2025 году обновила исторический рекорд
Золотодобывающие компании всего мира в 2025 году добыли 3,67 тысячи тонн золота, что является максимумом за всю историю наблюдений
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Золотодобывающие компании всего мира в 2025 году добыли 3,67 тысячи тонн золота, что является максимумом за всю историю наблюдений, следует из данных отчета Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC). За год она выросла на 0,6%, в результате превысив пик 2018 года, когда в мире было добыто 3,66 тысячи тонн золота. В то же время с помощью переработки было получено еще 1,4 тысячи тонн драгоценного металла, что на 2,9% больше уровня годом ранее. Это стало максимальным показателем с 2012 года. "В 2026 году добыча может еще больше увеличиться, поскольку восстановится производство на двух крупных рудниках. На руднике Грассберг в Индонезии ожидается дальнейшее наращивание объемов после аварии в третьем квартале 2025 года, а недавно объявленное соглашение между Barrick и правительством Мали должно привести к возобновлению добычи в стране и восстановлению объемов в течение года", - добавили аналитики.
