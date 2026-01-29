https://1prime.ru/20260129/zoloto-866998124.html

Добыча золота в мире в 2025 году обновила исторический рекорд

Добыча золота в мире в 2025 году обновила исторический рекорд - 29.01.2026, ПРАЙМ

Добыча золота в мире в 2025 году обновила исторический рекорд

Золотодобывающие компании всего мира в 2025 году добыли 3,67 тысячи тонн золота, что является максимумом за всю историю наблюдений, следует из данных отчета... | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T11:03+0300

2026-01-29T11:03+0300

2026-01-29T12:11+0300

экономика

индонезия

мали

золото

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867003668_0:92:2851:1696_1920x0_80_0_0_e6c3600392a78171aefed8834a916d28.jpg

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Золотодобывающие компании всего мира в 2025 году добыли 3,67 тысячи тонн золота, что является максимумом за всю историю наблюдений, следует из данных отчета Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC). За год она выросла на 0,6%, в результате превысив пик 2018 года, когда в мире было добыто 3,66 тысячи тонн золота. В то же время с помощью переработки было получено еще 1,4 тысячи тонн драгоценного металла, что на 2,9% больше уровня годом ранее. Это стало максимальным показателем с 2012 года. "В 2026 году добыча может еще больше увеличиться, поскольку восстановится производство на двух крупных рудниках. На руднике Грассберг в Индонезии ожидается дальнейшее наращивание объемов после аварии в третьем квартале 2025 года, а недавно объявленное соглашение между Barrick и правительством Мали должно привести к возобновлению добычи в стране и восстановлению объемов в течение года", - добавили аналитики.

https://1prime.ru/20260129/zoloto-866997919.html

индонезия

мали

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

индонезия, мали, золото