Спрос на золото обновил исторический рекорд в 2025 году - 29.01.2026
https://1prime.ru/20260129/zoloto-866999497.html
Спрос на золото обновил исторический рекорд в 2025 году
2026-01-29T11:23+0300
2026-01-29T11:23+0300
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Спрос на золото в прошлом году обновил исторический рекорд, составив более 5 тысяч тонн, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). "Общий спрос на золото достиг нового рекордного уровня в 5 002 тонны в прошлом году", - говорится в релизе. При этом, по данным WGC, в 2024 году мировой спрос составлял 4 961,9 тонны. Отдельно четвертый квартал также стал рекордным, указывается в сообщении, а на фоне продолжающейся геополитической и экономической неопределенности годовые инвестиции в золото составили 555 миллиардов долларов, говорится в релизе. Драйвером спроса на золото в прошлом году были инвесторы - их закупки составили 2,2 тысячи тонн, увеличившись за год в 1,8 раза. Спрос на золотые слитки и монеты достиг примерно 1,4 тысячи тонн, или 154 миллиардов долларов. Двумя основными рынками стали Китай и Индия, на которые пришлось больше половины спроса в этой категории. Спрос со стороны ЦБ остался повышенным в 2025 году - 863 тонны, отмечает WGC. Спрос на золотые украшения, как и ожидалось, снизился - на 18%, но стоимость при этом выросла - также на 18%, до 172 миллиардов долларов, говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260129/zoloto-866998124.html
https://1prime.ru/20260129/zoloto-866997919.html
11:23 29.01.2026
 
Спрос на золото обновил исторический рекорд в 2025 году

WGC: мировой спрос на золото составил 5 тыс тонн в 2025 году и обновил исторический рекорд

Свежеотлитые слитки золота высшей пробы 99,99 процента чистоты
Свежеотлитые слитки золота высшей пробы 99,99 процента чистоты. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Спрос на золото в прошлом году обновил исторический рекорд, составив более 5 тысяч тонн, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).
"Общий спрос на золото достиг нового рекордного уровня в 5 002 тонны в прошлом году", - говорится в релизе.
Золотые слитки
Добыча золота в мире в 2025 году обновила исторический рекорд
11:03
11:03
При этом, по данным WGC, в 2024 году мировой спрос составлял 4 961,9 тонны.
Отдельно четвертый квартал также стал рекордным, указывается в сообщении, а на фоне продолжающейся геополитической и экономической неопределенности годовые инвестиции в золото составили 555 миллиардов долларов, говорится в релизе.
Драйвером спроса на золото в прошлом году были инвесторы - их закупки составили 2,2 тысячи тонн, увеличившись за год в 1,8 раза.
Спрос на золотые слитки и монеты достиг примерно 1,4 тысячи тонн, или 154 миллиардов долларов. Двумя основными рынками стали Китай и Индия, на которые пришлось больше половины спроса в этой категории.
Спрос со стороны ЦБ остался повышенным в 2025 году - 863 тонны, отмечает WGC. Спрос на золотые украшения, как и ожидалось, снизился - на 18%, но стоимость при этом выросла - также на 18%, до 172 миллиардов долларов, говорится в сообщении.
Месторождение золота в Забайкальском крае
Минприроды оценило прирост запасов золота в России
10:57
10:57
 
