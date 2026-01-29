Спрос на золото обновил исторический рекорд в 2025 году

https://1prime.ru/20260129/zoloto-866999497.html
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Спрос на золото в прошлом году обновил исторический рекорд, составив более 5 тысяч тонн, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). "Общий спрос на золото достиг нового рекордного уровня в 5 002 тонны в прошлом году", - говорится в релизе. При этом, по данным WGC, в 2024 году мировой спрос составлял 4 961,9 тонны. Отдельно четвертый квартал также стал рекордным, указывается в сообщении, а на фоне продолжающейся геополитической и экономической неопределенности годовые инвестиции в золото составили 555 миллиардов долларов, говорится в релизе. Драйвером спроса на золото в прошлом году были инвесторы - их закупки составили 2,2 тысячи тонн, увеличившись за год в 1,8 раза. Спрос на золотые слитки и монеты достиг примерно 1,4 тысячи тонн, или 154 миллиардов долларов. Двумя основными рынками стали Китай и Индия, на которые пришлось больше половины спроса в этой категории. Спрос со стороны ЦБ остался повышенным в 2025 году - 863 тонны, отмечает WGC. Спрос на золотые украшения, как и ожидалось, снизился - на 18%, но стоимость при этом выросла - также на 18%, до 172 миллиардов долларов, говорится в сообщении.
