https://1prime.ru/20260129/zoloto-866999497.html

Спрос на золото обновил исторический рекорд в 2025 году

Спрос на золото обновил исторический рекорд в 2025 году - 29.01.2026, ПРАЙМ

Спрос на золото обновил исторический рекорд в 2025 году

Спрос на золото в прошлом году обновил исторический рекорд, составив более 5 тысяч тонн, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного совета по золоту... | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T11:23+0300

2026-01-29T11:23+0300

2026-01-29T11:23+0300

китай

индия

золото

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860960522_0:148:2851:1752_1920x0_80_0_0_65f9ce19ed2346be4c2632f598a5fb62.jpg

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Спрос на золото в прошлом году обновил исторический рекорд, составив более 5 тысяч тонн, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). "Общий спрос на золото достиг нового рекордного уровня в 5 002 тонны в прошлом году", - говорится в релизе. При этом, по данным WGC, в 2024 году мировой спрос составлял 4 961,9 тонны. Отдельно четвертый квартал также стал рекордным, указывается в сообщении, а на фоне продолжающейся геополитической и экономической неопределенности годовые инвестиции в золото составили 555 миллиардов долларов, говорится в релизе. Драйвером спроса на золото в прошлом году были инвесторы - их закупки составили 2,2 тысячи тонн, увеличившись за год в 1,8 раза. Спрос на золотые слитки и монеты достиг примерно 1,4 тысячи тонн, или 154 миллиардов долларов. Двумя основными рынками стали Китай и Индия, на которые пришлось больше половины спроса в этой категории. Спрос со стороны ЦБ остался повышенным в 2025 году - 863 тонны, отмечает WGC. Спрос на золотые украшения, как и ожидалось, снизился - на 18%, но стоимость при этом выросла - также на 18%, до 172 миллиардов долларов, говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20260129/zoloto-866998124.html

https://1prime.ru/20260129/zoloto-866997919.html

китай

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, индия, золото