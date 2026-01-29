https://1prime.ru/20260129/zoloto-867000100.html
Россияне впервые за пять лет сократили закупки золота
2026-01-29T11:34+0300
экономика
турция
германия
китай
россия
золото
https://cdnn.1prime.ru/img/82842/74/828427435_0:223:3245:2048_1920x0_80_0_0_d7c42d6e9faf6cd871dd495cdc7e9d77.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году впервые за пять лет сократили закупки золота, но все равно стали шестыми основными любителями этого драгоценного металла в мире, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). Активнее всего в прошлом году золото покупал Китай, хотя спрос местных жителей там снизился на 3%, до 792 тонн. В тройку также вошли Индия, где покупки упали на 11% - до 711 тонн, и США со снижением спроса на 16% - до 175 тонн. В Турции спрос потребителей на золото рухнул на треть - до 104 тонн. Замыкает пятерку Иран, где интерес к золоту, наоборот, вырос, хотя и всего на 5% - до 73 тонн. Россия же стала шестой: жители нашей страны в прошлом году сократили покупки этого драгметалла на 2% - до 72 тонн. Это стало первым снижением закупок с коронавирусного 2020 года. В десятку также вошли Саудовская Аравия (62 тонны), Таиланд (59 тонн), Германия (53 тонны) и Индонезия (48 тонн). Сильнее всего спрос на золото в прошлом году вырос в Германии и Австрии - вдвое, а также в Швейцарии - в 1,5 раза. В то же время наиболее сильное падение было в Турции, на Шри-Ланке (-28%) и в Гонконге (-18%).
турция
германия
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/82842/74/828427435_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_1d1947f24aada408f2fdfba9b72a3098.jpg
