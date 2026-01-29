Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне впервые за пять лет сократили закупки золота - 29.01.2026
Россияне впервые за пять лет сократили закупки золота
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году впервые за пять лет сократили закупки золота, но все равно стали шестыми основными любителями этого драгоценного металла в мире, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). Активнее всего в прошлом году золото покупал Китай, хотя спрос местных жителей там снизился на 3%, до 792 тонн. В тройку также вошли Индия, где покупки упали на 11% - до 711 тонн, и США со снижением спроса на 16% - до 175 тонн. В Турции спрос потребителей на золото рухнул на треть - до 104 тонн. Замыкает пятерку Иран, где интерес к золоту, наоборот, вырос, хотя и всего на 5% - до 73 тонн. Россия же стала шестой: жители нашей страны в прошлом году сократили покупки этого драгметалла на 2% - до 72 тонн. Это стало первым снижением закупок с коронавирусного 2020 года. В десятку также вошли Саудовская Аравия (62 тонны), Таиланд (59 тонн), Германия (53 тонны) и Индонезия (48 тонн). Сильнее всего спрос на золото в прошлом году вырос в Германии и Австрии - вдвое, а также в Швейцарии - в 1,5 раза. В то же время наиболее сильное падение было в Турции, на Шри-Ланке (-28%) и в Гонконге (-18%).
11:34 29.01.2026
 
Россияне впервые за пять лет сократили закупки золота

WGC: Россия в 2025 году впервые за пять лет сократила закупки золота

Золотой слиток
Золотой слиток
Золотой слиток. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году впервые за пять лет сократили закупки золота, но все равно стали шестыми основными любителями этого драгоценного металла в мире, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).
Активнее всего в прошлом году золото покупал Китай, хотя спрос местных жителей там снизился на 3%, до 792 тонн. В тройку также вошли Индия, где покупки упали на 11% - до 711 тонн, и США со снижением спроса на 16% - до 175 тонн. В Турции спрос потребителей на золото рухнул на треть - до 104 тонн. Замыкает пятерку Иран, где интерес к золоту, наоборот, вырос, хотя и всего на 5% - до 73 тонн.
Свежеотлитые слитки золота высшей пробы 99,99 процента чистоты
Спрос на золото обновил исторический рекорд в 2025 году
11:23
Россия же стала шестой: жители нашей страны в прошлом году сократили покупки этого драгметалла на 2% - до 72 тонн. Это стало первым снижением закупок с коронавирусного 2020 года.
В десятку также вошли Саудовская Аравия (62 тонны), Таиланд (59 тонн), Германия (53 тонны) и Индонезия (48 тонн).
Сильнее всего спрос на золото в прошлом году вырос в Германии и Австрии - вдвое, а также в Швейцарии - в 1,5 раза. В то же время наиболее сильное падение было в Турции, на Шри-Ланке (-28%) и в Гонконге (-18%).
Месторождение золота в Забайкальском крае
Минприроды оценило прирост запасов золота в России
10:57
 
Экономика ТУРЦИЯ ГЕРМАНИЯ КИТАЙ РОССИЯ золото
 
 
