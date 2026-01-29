Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин предложил ограничить вывоз физлицами золота в слитках - 29.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260129/zoloto-867012089.html
Минфин предложил ограничить вывоз физлицами золота в слитках
Минфин предложил ограничить вывоз физлицами золота в слитках - 29.01.2026, ПРАЙМ
Минфин предложил ограничить вывоз физлицами золота в слитках
Проект указа, ограничивающего 100 граммами вывоз из России физлицами золота в слитках, в настоящее время согласован со всеми заинтересованными ведомствами и... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T15:05+0300
2026-01-29T15:21+0300
россия
финансы
рф
алексей моисеев
юрий чиханчин
минфин
росфинмониторинг
фтс
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/76/842087671_91:0:3732:2048_1920x0_80_0_0_9ab47aa5f7f9d13d0cc1c0cd36d8d153.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Проект указа, ограничивающего 100 граммами вывоз из России физлицами золота в слитках, в настоящее время согласован со всеми заинтересованными ведомствами и находится в правительстве, заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев. "Действительно, он находится в разработке, сейчас он согласован со всеми заинтересованными ведомствами и находится в правительстве. Я ожидаю, что он будет достаточно оперативно рассмотрен правительством и направлен уже на рассмотрение в администрацию президента", - прокомментировал он ход разработки соответствующего проекта указа. Минфин предложил ограничить 100 граммами вывоз из РФ физлицами золота в слитках, говорил Моисеев в сентябре. Росфинмониторинг, Минфин и ЦБ продолжительное время работают над регулированием оборота золота. Минфин, выступающий разработчиком проекта, указывал на имеющиеся среди ведомств разногласия: некоторые выступали против ограничений, другие не соглашались с предложенным порогом. Изначально речь шла о том, чтобы установить денежный эквивалент в 10 тысяч долларов, который действует в отношении вывоза из РФ иностранной валюты и других денежных инструментов. Однако разработчики предложили установить порог по массе физического золота. С предложением ввести ограничение на вывоз золота физлицами выступила ФТС России еще в 2023 году. Росфинмониторинг тогда фиксировал значительный рост числа незаконных либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов. В частности, по данным службы, граждане в 2023 году приобрели десятки тонн золота, часть которого была вывезена за рубеж. Фактически свободный вывоз драгметалла из РФ привел к тому, что его выгодно покупать за рубли и продавать за валюту за рубежом, говорил в июле прошлого года глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
https://1prime.ru/20260129/zoloto-867000100.html
https://1prime.ru/20260121/zoloto-866745433.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/76/842087671_546:0:3277:2048_1920x0_80_0_0_028ce03a8e203b0e411da87e0d432ed5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, рф, алексей моисеев, юрий чиханчин, минфин, росфинмониторинг, фтс
РОССИЯ, Финансы, РФ, Алексей Моисеев, Юрий Чиханчин, Минфин, Росфинмониторинг, ФТС
15:05 29.01.2026 (обновлено: 15:21 29.01.2026)
 
Минфин предложил ограничить вывоз физлицами золота в слитках

Минфин внес в правительство предложения по ограничению вывоза физлицами золота в слитках

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Проект указа, ограничивающего 100 граммами вывоз из России физлицами золота в слитках, в настоящее время согласован со всеми заинтересованными ведомствами и находится в правительстве, заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
"Действительно, он находится в разработке, сейчас он согласован со всеми заинтересованными ведомствами и находится в правительстве. Я ожидаю, что он будет достаточно оперативно рассмотрен правительством и направлен уже на рассмотрение в администрацию президента", - прокомментировал он ход разработки соответствующего проекта указа.
Золотой слиток - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Россияне впервые за пять лет сократили закупки золота
11:34
Минфин предложил ограничить 100 граммами вывоз из РФ физлицами золота в слитках, говорил Моисеев в сентябре.
Росфинмониторинг, Минфин и ЦБ продолжительное время работают над регулированием оборота золота. Минфин, выступающий разработчиком проекта, указывал на имеющиеся среди ведомств разногласия: некоторые выступали против ограничений, другие не соглашались с предложенным порогом. Изначально речь шла о том, чтобы установить денежный эквивалент в 10 тысяч долларов, который действует в отношении вывоза из РФ иностранной валюты и других денежных инструментов. Однако разработчики предложили установить порог по массе физического золота.
С предложением ввести ограничение на вывоз золота физлицами выступила ФТС России еще в 2023 году. Росфинмониторинг тогда фиксировал значительный рост числа незаконных либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов. В частности, по данным службы, граждане в 2023 году приобрели десятки тонн золота, часть которого была вывезена за рубеж.
Фактически свободный вывоз драгметалла из РФ привел к тому, что его выгодно покупать за рубли и продавать за валюту за рубежом, говорил в июле прошлого года глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Рост цен на золото с февраля 2022 года принес России 194 миллиарда долларов
21 января, 11:51
 
РОССИЯФинансыРФАлексей МоисеевЮрий ЧиханчинМинфинРосфинмониторингФТС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала