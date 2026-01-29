https://1prime.ru/20260129/zoloto-867012089.html
Минфин предложил ограничить вывоз физлицами золота в слитках
29.01.2026
Минфин предложил ограничить вывоз физлицами золота в слитках
29.01.2026
2026-01-29T15:05+0300
2026-01-29T15:05+0300
2026-01-29T15:21+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/76/842087671_91:0:3732:2048_1920x0_80_0_0_9ab47aa5f7f9d13d0cc1c0cd36d8d153.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Проект указа, ограничивающего 100 граммами вывоз из России физлицами золота в слитках, в настоящее время согласован со всеми заинтересованными ведомствами и находится в правительстве, заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев. "Действительно, он находится в разработке, сейчас он согласован со всеми заинтересованными ведомствами и находится в правительстве. Я ожидаю, что он будет достаточно оперативно рассмотрен правительством и направлен уже на рассмотрение в администрацию президента", - прокомментировал он ход разработки соответствующего проекта указа. Минфин предложил ограничить 100 граммами вывоз из РФ физлицами золота в слитках, говорил Моисеев в сентябре. Росфинмониторинг, Минфин и ЦБ продолжительное время работают над регулированием оборота золота. Минфин, выступающий разработчиком проекта, указывал на имеющиеся среди ведомств разногласия: некоторые выступали против ограничений, другие не соглашались с предложенным порогом. Изначально речь шла о том, чтобы установить денежный эквивалент в 10 тысяч долларов, который действует в отношении вывоза из РФ иностранной валюты и других денежных инструментов. Однако разработчики предложили установить порог по массе физического золота. С предложением ввести ограничение на вывоз золота физлицами выступила ФТС России еще в 2023 году. Росфинмониторинг тогда фиксировал значительный рост числа незаконных либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов. В частности, по данным службы, граждане в 2023 году приобрели десятки тонн золота, часть которого была вывезена за рубеж. Фактически свободный вывоз драгметалла из РФ привел к тому, что его выгодно покупать за рубли и продавать за валюту за рубежом, говорил в июле прошлого года глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Минфин предложил ограничить вывоз физлицами золота в слитках
Минфин внес в правительство предложения по ограничению вывоза физлицами золота в слитках
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Проект указа, ограничивающего 100 граммами вывоз из России физлицами золота в слитках, в настоящее время согласован со всеми заинтересованными ведомствами и находится в правительстве, заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
"Действительно, он находится в разработке, сейчас он согласован со всеми заинтересованными ведомствами и находится в правительстве. Я ожидаю, что он будет достаточно оперативно рассмотрен правительством и направлен уже на рассмотрение в администрацию президента", - прокомментировал он ход разработки соответствующего проекта указа.
Минфин предложил ограничить 100 граммами вывоз из РФ физлицами золота в слитках, говорил Моисеев в сентябре.
Росфинмониторинг, Минфин и ЦБ продолжительное время работают над регулированием оборота золота. Минфин, выступающий разработчиком проекта, указывал на имеющиеся среди ведомств разногласия: некоторые выступали против ограничений, другие не соглашались с предложенным порогом. Изначально речь шла о том, чтобы установить денежный эквивалент в 10 тысяч долларов, который действует в отношении вывоза из РФ иностранной валюты и других денежных инструментов. Однако разработчики предложили установить порог по массе физического золота.
С предложением ввести ограничение на вывоз золота физлицами выступила ФТС России еще в 2023 году. Росфинмониторинг тогда фиксировал значительный рост числа незаконных либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов. В частности, по данным службы, граждане в 2023 году приобрели десятки тонн золота, часть которого была вывезена за рубеж.
Фактически свободный вывоз драгметалла из РФ привел к тому, что его выгодно покупать за рубли и продавать за валюту за рубежом, говорил в июле прошлого года глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
