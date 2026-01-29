https://1prime.ru/20260129/zoloto-867012089.html

Минфин предложил ограничить вывоз физлицами золота в слитках

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Проект указа, ограничивающего 100 граммами вывоз из России физлицами золота в слитках, в настоящее время согласован со всеми заинтересованными ведомствами и находится в правительстве, заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев. "Действительно, он находится в разработке, сейчас он согласован со всеми заинтересованными ведомствами и находится в правительстве. Я ожидаю, что он будет достаточно оперативно рассмотрен правительством и направлен уже на рассмотрение в администрацию президента", - прокомментировал он ход разработки соответствующего проекта указа. Минфин предложил ограничить 100 граммами вывоз из РФ физлицами золота в слитках, говорил Моисеев в сентябре. Росфинмониторинг, Минфин и ЦБ продолжительное время работают над регулированием оборота золота. Минфин, выступающий разработчиком проекта, указывал на имеющиеся среди ведомств разногласия: некоторые выступали против ограничений, другие не соглашались с предложенным порогом. Изначально речь шла о том, чтобы установить денежный эквивалент в 10 тысяч долларов, который действует в отношении вывоза из РФ иностранной валюты и других денежных инструментов. Однако разработчики предложили установить порог по массе физического золота. С предложением ввести ограничение на вывоз золота физлицами выступила ФТС России еще в 2023 году. Росфинмониторинг тогда фиксировал значительный рост числа незаконных либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов. В частности, по данным службы, граждане в 2023 году приобрели десятки тонн золота, часть которого была вывезена за рубеж. Фактически свободный вывоз драгметалла из РФ привел к тому, что его выгодно покупать за рубли и продавать за валюту за рубежом, говорил в июле прошлого года глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

